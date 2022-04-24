الجولة الثانية.. الفرنسيون يتوجهون لصناديق الاقتراع اليوم لانتخاب رئيس جديد

يتوجه ملايين الفرنسيون اليوم إلى لجان الاقتراع، لانتخاب الرئيس الـ12 في الجمهورية الفرنسية الحديثة، وسط ترقب داخلي وخارجي حول من الذي سيختاره الفرنسيون للجلوس على مقعد الحكم هل هو إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي المنتخية ولايته أم مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف عن حزب التجمع الوطني؟

منافسة محتدمة بين « لوبان» و« ماكرون»

ورغم أن نتائج الاستطلاعات الأخيرة، رجحت كفة الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ماكرون، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلا أنَّ المنافسة ما زالت محتدمة بين المرشحين، بين المرشحين الذي يجب أن يحصل أحدهما على 50% من إجمالي نسب التصويت حتى يتسنى لأحدهما الفوز.

غلق لجان الانتخابات الساعة 8 مساءً

وأعلنت السلطات الفرنسية المشرفة على الانتخابات أن صناديق الاقتراح سوف تفتح في الساعة 8 صباحاً وفقا ً للتوقيت الفرنسي وهو ما يعادل الساعة 6 بتوقيت جرينتش على أن تُغلق اللجان عند الساعة 8 مساءً وفقاً للتوقيت المحلي الفرنسي وهو ما يعادل 6 مساءً بتوقيت جرينتش.

وأفادت شكبة «سكاي نيوز» الفرنسية بأنَّه من المنتظر ظهور التوقعات الأولية للانتخابات التي تتمّ بنظام الاقتراع السري المباشرـ من قبل منظمي استطلاعات الرأي فور إغلاق الصناديق.

وشهدت الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية منافسة شرسة بين 12 مرشحاً، إلا أن ماكرون ولوبان كانوا الأكثر حظاً، إذ احتل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ماكرون صدارة المرحلة الأولى للانتخابات بنسبة 27.3%، فيما حصلت مرشحة اليمين المتطرف لوبان على نسبة 23.1%.

وحذر ماكرون صاحب الـ44 عاماً، الذي فاز في نفس الجولة قبل 5 سنوات من إمكانية الدخول في ما وصفه بـ«الحرب الأهلية» إذا تمّ انتخاب منافسته لوبان، وتمكّنت من الوصول إلى القصر الرئاسي الإليزيه، خاصة أنَّ سياستها تحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، داعياً الناخبين إلى دعمه في مواجهة اليمين المتطرف، كما أنَّها أيضاً طالبت بعودة المهاجرين إلى بلادهم لأنهم يؤثرون على فرص العمل المتاحة للمواطنين الفرنسيين.