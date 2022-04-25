تشمل 11 وظيفة.. ضرائب جديدة على العاملين في السعودية اعتباراً من مايو

يترقب العاملين في المملكة العربية السعودية، تنفيذ قرار الحكومة السعودية «وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية»، الخاص بفرض ضريبة جديدة على المواطنين والمقيمين في المملكة وهي ضريبة العمالة المنزلية الفردية، بدءا من مايو المقبل.

ضريبة بقيمة 9600 ريال سعودي

ومن المقرر أن تفرض الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية، ضريبة بقيمة 9600 ريال سعودي على صاحب العمل أو المنزل حال استقدامه 4 عاملين، بداية من 22 مايو 2022.

وخلق هذا القرار حالة من القلق بين العمالة الوافدة إلى المملكة بينها العمالة المصرية، تخوفاً من أن يكون لهذه الضريبة الجديدة تأثير على رواتبهم المتعاقدين عليها، وفيما يخص الفئات التي يشملها هذا القرار، تستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل تطبيق الحكومة السعودية ضريبة العمالة المنزلية الفردية:

الفئات التي تطبق عليها الضريبة:

- تطبق الضريبة على العمالة الفردية المنزلية، السعوديين والوافدين.

- تسري الضريبة على المواطن السعودي والعاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية.

- تطبق ضريبة لعمالة المنزلية الفردية على السعوديين الذين يمتلكون أكثر من 4 عمال في المنزل.

- تطبق الضريبة على العاملين الوافدين إلى السعودية، الذين يمتلكون أكثر من عاملين في المنزل.

تطبيق ضريبة العمالة المنزلية على 11 وظيفة

يستثنى من الضريبة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الحالات المرضية الذين يحتاجون إلى عدد كبير من العمالة المنزلية، وسيتم تطبيقها على 11 وظيفة وهي: عامل منزلي- سائق خاص- مزارع- عامل تربية مواشي- ممرض منزلي- طباخ- مساعد منزلي- مدير منزلي- مقدم طعام- حارس- خياط منزلي.