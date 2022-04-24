ضبط 161 قطعة سلاح و183 قضية مخدرات وتنفيذ 87546 حكم قضائي.. خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 161 قطعة سلاح نارى بحوزة 130متهم).. وذلك على النحو التالى:

(17) بندقية آلية.

(20) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(120) فرد محلى.

(184) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(183) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87546) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(355) حكم جناية.

(26072) حكم حبس جزئى.

(4371) حكم حبس مستأنف.

(44495) حكم غرامة.

(12253) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (183) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,673 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,195 كيلو جرام).

كمية من بدورة الحشيش وزنت (150 جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,282 كيلو جرام).

كمية من مخدر بودرة الهيروين وزنت (25 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (725 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (665 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (331 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (188 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (50 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (40 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (23 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام).

عدد (797) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (309) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25016) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

ضبط 15704 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15704) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2529) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(134) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) دراجات نارية مخالفة.

(26) مخالفة شروط التراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل بدائرة القسم – له معلومات جنائية) .. بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من المحل ملكه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمحل ملكه ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه والدراجة النارية لتسهيل تحركاته .. وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج).

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بإبداء رغبته فى شراء السيارة ملكه ، وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع ، وفور وصول نجل شقيقه بالسيارة ملك المُبلغ تقابل مع الشخص المشار إليه، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته وإستولى منه على السيارة ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بأنه عقب إستيلائه على السيارة قام بعرضها على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وبيعها (لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة) عقب إيهام الأخير بأنها سيارة ورثة وبدون أوراق ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع السيارة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ونفى علمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والسيارة وإتهمه بالسرقة .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة مفادها تردد أحد الأشخاص على أحد المراكز التجارية بدائرة القسم وقيامه بعرض جهاز بروسيسور للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية .

انتقلت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة عابدين وتمكنت من ضبطه وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ) وبحوزته جهاز البروسيسور المشار إليه "مجهول المصدر" .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بأن الجهاز المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل إحدى شركات الكمبيوتر الكائنة بالجيزة بأسلوب "المغافلة" ، حيث أمكن التوصل إلى المجنى عليه "مالك الشركة" وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وقرر بقيامه بتحرير محضراً عن الواقعة .

بتطوير مناقشة المتهم إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتاجر بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعة سرقة عدد (4 رامات كمبيوتر) من داخل محل لبيع أجهزة الكمبيوتر كائن بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية" مقيم بالجيزة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة أجهزة لاب توب من داخل عيادة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بسرقة (عدد 6 جهاز لاب توب) من داخل إحدى العيادات الطبية الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بذات العيادة محل البلاغ .

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه ، وبحوزته (مبلغ مالى - عدد ٤٠ علبة زراعة أسنان - عدد ١٠ علبة إكسسوار زراعة أسنان) ..بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالعيادة محل الواقعة وإحتفاظه بنسخة من مفاتيح العيادة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ عقب إنصراف جميع العاملين بها وإستولى على المسروقات ، وأضاف بتصرفه فى أجهزة اللاب توب المستولى عليها بالبيع لدى عميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالى وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، وبإستهداف الأخير ومواجهته نفى علمه بأن المسروقات من متحصلات واقعة سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها داخل المحل ملكه ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من شخصين بأسلوب "إنتحال الصفة"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية التى تزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال إستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبتهما فى إستبدال مبالغ مالية عملة(أجنبية) بعملة (محلية) وإتفقا معه على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الإستبدال وعقب وصولهما فوجئا بعدد (3 أشخاص) يستقلون سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" إدعوا بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على حقيبة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة أحد المتهمين ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم عقب قيام أحد المتهمين بالتواصل مع ضحاياهم عبر مواقع التواصـل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهـم برغبتـه فى شراء عملات أجنبية بسعر أعلى من المُتداول بالسوق المصرفى ، وفور وصول المجنى عليهم لمكان التقابل المتفق عليه يقوم وباقى المتهمين بإنتحال "صفة رجال شرطة" والإستيلاء منهم على المبالغ المالية حوزتهم ..كما أقروا بقيامهم بنزع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة أثناء إرتكابهم واقعة السرقة للحيلولة دون ضبطهم، وأضافوا بإستبدال المبلغ المالى المستولى عليه بمبلغ مالى محلى، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى بمسكنهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المبلغان إتهموهم بإرتكاب الواقعة .

كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات .. وضبط مرتكبى الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة للتكييفات كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه قص القفل الخاص بباب الشركة ملكه وسرقة (عدد 13 وحدة تكييف) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمان الأول والثانى حال إستقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما (2 عتلة حديدية - 2 مقص حدادى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "القص" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما ("سيئ النية" تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة) أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن ملكه (كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة)، و بمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما والهارب بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.