القومي لحقوق الانسان يشارك في استقبال المفرج عنهم.. اليوم

شارك المجلس القومي لحقوق الانسان، اليوم الأحد، في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.

خطاب: مزيد من المراجعات القانونية الفترة القادمة

وأعربت السفيرة مشيره خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكده أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

وثمنت خطاب الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ملف حقوق الانسان الذي بات واضحا ان هناك اراده سياسية حقيقة واقعيه لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياه كريمة لكل المصريين.