بدء إزالة تعارضات شارع أساس الهجانة من محطة مترو عين شمس للحلمية «صور»

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على بدء تنفيذ إزالة التعارضات بشارع أساس الهجانة بعين شمس الموازي للمترو في المسافه من محطة مترو عين شمس حتى مترو الحلمية، لتوسعة الشارع بمعرفة الهيئة الهندسية.

صرف التعويضات للأسر

وأوضح نائب محافظ القاهرة خلال جولة لمتابعة أعمال التوسعة، استمرار أعمال الإزالة، حيث يبلغ عدد العقارات المطلوب إزالتها لتوسعة الشارع 57 عقارا، وتم الانتهاء من إزالة 6 عقارات وصرف التعويضات للأسر وجاري المتابعة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

توسعة شارع حسين كامل

ومن ناحية أخرى، تشهد المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، ومتابعة صرف التعويضات لسكان الصف الأول من الشارع، حيث تم الانتهاء من صرف تعويضات لعدد 320 أسرة ومحل من إجمالي 400 مستحق.

الجدير بالذكر أن إجمالي التعويضات تبلغ 248 مليون جنيه، وجاري المتابعة من جانب اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة.