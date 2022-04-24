عمرو جمال: محبتش أقدم «طايل» على أنه شرير.. وسعيد بالتعاون مع داوود

تمكن عن طريق تقديمه لدور الشر، أن يخطف عددا كبيرا من أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين تفاعلوا معه بشكل كبير مشيدين بأدائه المتميز، هو الفنان عمرو جمال، الذي يجسد شخصية «طايل»، خلال أحداث مسلسل «سوتس بالعربي».

وخلال هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع الفنان عمرو جمال، للكشف عن كواليس ترشيحه لدور «طايل»، في مسلسل «سوتس بالعربي».

عمرو جمال: المخرجة مريم أحمدي لها فضل كبير علي

إذ قال لـ«الوطن»، إن المخرجة مريم أحمدي لها فضل كبير عليه في مشاركته في مسلسل «سوتس بالعربي»، متابعًا: لأنها من قامت بترشيحي لشخصية طايل، بالإضافة إلى أنني تعلمت منها كثيرًا.

عمرو جمال: أعرف أحمد داوود من قبل التصوير وسعيد بالعمل معه

وتابع الممثل الشاب عمرو جمال، حديثه عن مسلسل «سوتس بالعربي»، «شرف لي العمل في مسلسل سوتس بالعربي مع كل من أحمد داوود، وآسر ياسين»، موضحا: «أنا أعرف أحمد داوود، وآسر ياسين، من قبل مسلسل سوتس بالعربي، واشتغلت مع داوود في سجن النسا، بس مجمعتناش مشاهد واحدة مع بعض، بس هو على المستوى الشخصي محترم جدًا، وبيساعد اللي حواليه باستمرار».

وأشار الفنان عمرو جمال، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن شخصية «طايل»، التي يجسدها خلال أحداث مسلسل «سوتس بالعربي»، بها جزء كبير من الشر تجاه «آدم»، قائلاً: «شخصية طايل فيها جزء كبير من الرخامة والشر ناحية آدم وده طبيعي لأن آدم ابتدى ياخد مكانه في الشركة ويتفوق عليه في كتير من الأشياء، فطايل عاوز يحافظ على مكانته»، مضيفًا: أنا لم أحب أن أقدم شخصية «طايل»، من جانب الشر للمطلق، وإننا أضفت عليها جانبا إنسانيا لتكون أكثر واقعية.