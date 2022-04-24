اللواء محمد الشهاوى: الدولة تستهدف توطين 8 ملايين مواطن فى شبه الجزيرة قريباً

أكد اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، أن الجهود التنموية للدولة تستهدف توطين قرابة 8 ملايين مواطن فى شبه جزيرة سيناء خلال الفترة المقبلة، مع توفير جميع وكامل الاحتياجات الخاصة بهم. وشدد «الشهاوى»، فى حوار خاص لـ«الوطن» بمناسبة عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل من كل عام، على أن الجهود التنموية تتم بشكل «مدروس».

كنت فى مهمة عمل مؤخراً بشمال سيناء وشهدت جهوداً تنموية كبيرة هناك.. كيف تصف تحرك الدولة فى هذا الصدد؟

- بالتأكيد هذا الأمر هو تحرك مدروس من الدولة لتحقيق الأمن القومى المصرى، عبر العمل على التنمية والعمران، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وبهذا الأمر تستطيع أن تقضى على الإرهاب والإرهابيين، والحقيقة أن هناك مشروعات قومية عملت وتعمل عليها وستعمل عليها الدولة فى كل ربوع شبه جزيرة سيناء.

ما أهمية تلك المشروعات فى رأيك؟

- لها أهمية كبرى، بداية من عملها على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات لهم، وفتح آفاق وفرص عمل للشباب السيناوى حتى لا يسهل استقطابهم من فلول التنظيمات الإرهابية والمتطرفين، عبر استغلال الحاجة والعوز، وهنا نتحدث عن الاستراتيجية المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب، والتى نجحت فى القضاء على نسبة كبيرة منه.

وكيف تُقيم جهود القوات المسلحة والشرطة فى مجابهة الإرهاب ومخاطره؟

- نجحت الدولة فى القضاء على الإرهابيين، وعلى بنيتهم الأساسية، عبر مجهود جبار بُذل فى هذا الصدد، وبالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة المدنية، وكافة جهات الدولة.

ماذا تقصد بـ«البنية التحتية لهم»؟

- أقصد الأسلحة الحديثة التى كانوا يمتلكونها، ومخازن تخزينها وتوفير الإعاشة لهم، والمركبات والمعدات التى كانوا يستخدمونها فى الاختفاء والتحرك لتنفيذ عملياتهم الخسيسة، ونجحنا فى القضاء على الإرهابيين وبنيتهم التحتية بنسبة كبيرة.

ماذا عن دور أهالى سيناء فى مكافحة الإرهاب؟

- أهالينا فى سيناء بذلوا جهوداً كبيرة لدعم القوات المسلحة والشرطة المدنية للقضاء على الإرهابيين، ونبذوا الإرهاب والتطرف، حتى إن القبائل كانت تقاطع من يقترب من أبنائها من الإرهابيين، وهناك حالات كثيرة للإبلاغ عنهم أو تحركاتهم، دعماً لجهود الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ماذا عن ربط سيناء بالوادى والدلتا؟

- الحقيقة أن ما تحقق فى هذا الأمر هو إنجاز يقترب من مرحلة الإعجاز، فالطرق المنفذة فى هذا الصدد تمثل شرايين تصل لأماكن كثيرة، وهى بمثابة إنجاز كبير، بداية من إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس، والعديد من الكبارى، وهو ما اختصر زمن الرحلة من أيام وحتى ساعات، لـ20 دقيقة فقط، ما سيُسهل الاستثمار، وتوطين 8 ملايين مواطن فى شبه جزيرة سيناء مستقبلاً.

جهود التنمية

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحدها تنفذ وتشرف على 312 مشروعاً قومياً فى سيناء بتكلفة 195 مليار جنيه، وهى مشروعات فى مختلف القطاعات من طرق ومستشفيات ومدارس وبنية تحتية وغيرها من المشروعات، ومن أبرزها المدن الجديدة، مثل رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والإسماعيلية الجديدة.