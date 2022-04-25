وفاة وجنازة وتدهور حالة «أبوزهرة».. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الاحداث الحزينة التي شغلت رواد السوشيال ميديا، وتراوحت بين مرض ووفاة وجنازة.

تدهور الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وفاجأ الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة محبي وجمهور والده، بتدهور حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى والذي عاد إليها بعد ساعات قليلة من مغادرته لها، وكتب أحمد أبو زهرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا: «نحن أسرة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج والمواقع، أن يتفهموا أنّنا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته إلى حالته الطبيعية، وبالفعل نُقل مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم».

جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب

وشيعت الفنانة سمية الخشاب جثمان والدتها أمس إلى مثواها الأخير، بمنطقة المنارة في الإسكندرية.

وكانت «الخشاب»، أعلنت أول أمس وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلي رحمة الله تعالي والدتي الغالية، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء».

وفاة عازف الكمان محمود صقر

كما أعلنت نقابة المهن الموسيقية في نفس اليوم عن وفاة عازف الكمان محمود صقر، حيث نشرت النقابة بيان صحفي لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، قالت فيه: «نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين ينعون وفاة الزميل والأخ عازف الكمان محمود صقر، للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان».