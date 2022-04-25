نانسي علم الدين: جذوري صعيدية.. وسعيدة بردود الفعل على شخصية «بنورة»

إشادة وتفاعل كبيران حصلت عليهما الفنانة نانسي علم الدين، بعد مشاركتها في مسلسل جزيرة غمام مع رياض الخولي وطارق لطفي وأحمد أمين في السباق الرمضاني الحالي، إذ تجسّد فيه شخصية «بنورة».

وعن مسلسل جزيرة غمام عبّرت الفنانة الشابة نانسي علم الدين، في تصريحات صحفية، عن سعادتها بردود الفعل التي وصلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شخصية «بنورة»، وأنها سعيدة بالتعاون مع النجوم المشاركين في المسلسل وعلى رأسهم طارق لطفي ورياض الخولي.

نانسي علم الدين فى جزيرة غمام

أكّدت نانسي أنَّها تحمست للعمل لكونه يدور في عوالم الدراما الصوفية التي تميز الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي كان وجود اسمه على النص من أهم عوامل قبولها للدور إضافة لوجود المخرج الكبير حسين المنباوي.

واستغلت نانسي جذورها الصعيدية التي تعود لمحافظة أسيوط في أداء الدور، بالإضافة لفترة كانت قد عاشتها في القصير بالبحر الأحمر، وساعدها في التمكّن من اللهجة بهذا الشكل الكبير مصحح اللهجة الشهير عبدالنبي.

أعمال نانسي علم الدين

نانسي علم الدين قدمت من قبل مجموعة من الأدوار في عدة أعمال ناجحة مثل سقوط حر، وسابع جار والجزء الثالث من حكايات بنات، بالإضافة لمسلسل لعبة نيوتن العام الماضي، كما أن نانسي قدمت مجموعة من العروض المسرحية كمنتجة ومارست التمثيل في مسرح الجامعة الأمريكية.

مسلسل جزيرة غمام بطولة عدد كبير من الفنانين منهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وأحمد أمين ومي عز الدين ورياض الخولي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.