غير مكلفة.. 5 طرق سريعة وسهلة لو هتطلع «صدقات» في العشر الأواخر

بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، يفضل الكثيرون إخراج صدقات بأشكال مختلفة للتقرب إلي الله، ولإدخال الفرحة على بيوت الكثير من المحتاجين، لكن بسبب الحالة الاقتصادية أو صغر حجم المبلغ الذي يرغب في إخراجه للصدقة قد يشعر بالحرج أو أنه ليس لديه طريقة لاستخدامه بشكل صحيح.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» 5 أفكار بسيطة وسهلة تمكنك من إخراج الصدقات المخفية في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتدخل السعادة على كثير من المحتاجين وذلك في السطور التالية:

العيش واللحمة

من الطرق القديمة قليلًا، لكنها مفيدة ويفضلها الكثير من المحتاجين، وفي تلك الحالة يقوم الشخص بشراء كمية من اللحوم «حسب إمكانياته» ويتم سلقها، وشراء الخبز البلدي، ويتم فتح الخبز يوضع فيه قطعتين متوسطتين من اللحم، وعلب عصير، ويتم توزيعها قبل الإفطار مباشرة.

كوبونات وزارة التموين

البعض يفضل توزيع «شنطة رمضان» خلال الشهر الكريم، لكن بعض الأسر لا تكون بحاجة للأرز أو السكر ولكنها بحاجة لأنواع أخرى، مثل البيض أو اللحوم، السمن، وغيرها.

يمكن للراغبين في جعل المحتاجة يختارون ما يناسبهم، أن تقوم بالحصول على كوبونات وزارة التموين وهي بفئة 20 جنيها، و50 جنيهًا، و100 جنيه، و200 جنيه، ويمكن منحها كهدية للمحتاجين، والذين يتوجهون إلي المجمعات الاستهلاكية التي تحتوي على كافة السلع الغذائية ويمكنهم شراء ما يريدون.

شراء مصليات وإسدلات للصلاة

من الطرق التي يمكن التصدق بها بشكل خفي، هي شراء مصاحف أو مصليات للجامع أو إسدالات للصلاة للحصول على أجر وثواب كل من يستخدمها، ويمكن اختيار الكمية والأنواع التي تناسب امكانياتك المادية.

توزيع الحلوى

قد يبدو الأمر غريبًا لكن كثيرين ممن لا مأوي لهم وخاصة الأطفال، يشتهون حلويات رمضان مثل الكنافة والقطايف، وواحدة من الصداقات التي يمكن إخراجها هي من خلال تجهيز حلويات رمضان وتوزيعها على الأطفال بعد الإفطار.

هدايا المرضى في المستشفيات

واحدة من أهم الطرق لإخراج الصداقات والتي لا تكلف ماديًا، هي عيادة مريض، ويمكن من خلال هذه الطريقة الذهاب إلي المستشفيات الحكومية والسؤال عن المرضى ممن ليس لديهم أهل وزيارتهم وإعطائهم بعض الحلوى أو الهدايا البسيطة.