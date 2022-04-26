9 أيام إجازة في البنوك تبدأ الخميس و3 نصائح من خبير مصرفي لتقليل الزحام

تستعد البنوك العاملة في مصر لإجازة طويلة تمتد على مدار 9 أيام متتالية، تبدأ من يوم الجمعة المقبل، الموافق 29 أبريل الحالي وتنتهي يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وذلك للإحتفال بعيد الفطر المبارك، فيما يتخلل الإجازة الاحتفال بمناسبة قومية وهي عيد العمال يوم 1 مايو، بجانب يومي العطلة الأسبوعية الرسمية للبنوك، الجمعة والسبت.

توقعات بازدحام أمام فروع البنوك.. لاعتبارات إجازة عيد الفطر المبارك

وقد يشهد يوم الخميس المقبل، آخر يوم عمل للبنوك المحلية قبل دخولها في موسم إجازات رسمية طويلة، زحاما شديدا على فروعها المختلفة، خاصة فروع أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول في السوق المصرية «البنك الأهلي المصري وبنك مصر»، وكذلك فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول.

«فهمي»: تجنبا للزحام.. إتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التواجد بالبنك إلا للضرورة

وفي ذلك السياق، نصح ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقا، جميع المتعاملين مع البنوك بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية وطرق السلامة، من الإبتعاد عن الزحام وترك مسافات آمنة بينهم وبين الآخرين، وارتداء الكمامات، والبعد عن التواجد أوقات الذروة، وعدم زيارة الفرع إلا عند الضرورة أو إذا تطلب الأمر ذلك، فخطر الإصابة بالوباء لا يزال قائما.

تسريع وتيرة التحول الرقمي وإنتشار خدمات البنوك أونلاين.. يساهم في تقليل الزحام أمام الفروع

وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن البنك المركزي المصري اهتم في السنوات الأخيرة، خاصة منذ إندلاع أزمة كورونا، بتسريع وتيرة التحول الرقمي ورقمنة أغلب الخدمات المقدمة للعملاء، فيمكن الآن للأشخاص القيام بعمليات تحويل الأموال ودفع الفواتير، وسداد قيمة المشتروات، وسحب أموال من حساباتهم المصرفية والإيداع وغيرها من العمليات المصرفية التي يمكن القيام بها وإتمامها دون الحاجه لزيارة الفرع، أو التواجد في أوقات محددة، مما يساهم في تقليل الزحام بين المواطنين.

على البنوك تكثيف حملات التوعية بخدمات البنوك الإلكترونية لتسريع وتيرة التحول الرقمي

نصح الخبير المصرفي، البنوك المحلية بنشر التوعية بالخدمات الرقمية وتسهيل استخدامها بين المواطنين والعملاء، عبر برامج توعية وحملات دعائية، وهو ما نلمسه بالفعل من جهود مبذولة تقوم بها أغلب البنوك.

خدمات البنوك «أونلاين» مستمرة.. حتى في أيام الإجازات وعيد الفطر المبارك

كما أوضح «فهمي»، أنه من خلال الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية والانتشار الواسع لماكينات الATM، صارت الحاجه الفعلية والملحة لزيارة العميل للفرع نادرة، مثل أن يقوم بتوقيع أوراق تطلبها إدارة البنك، أما عمليات السحب وإيداع الأموال، وحتى شراء شهادات الادخار وفتح حسابات بنكية، جميعها يمكن القيام بها «أونلاين»، على مدار الـ24 ساعة، حتى في أيام إجازات البنوك والعطل الرسمية، مثل إجازة عيد الفطر المبارك.