الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة.. وتحذيرات من طقس الليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة يكون أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت، بقيمة تتراوح من درجة إلى 2، حيث تتأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، ويكون الطقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد خلال فترات النهار وسطوع أشعة الشمس.

انخفاض الحرارة ليلا

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الطقس يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ومع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وتابعت غانم، أنّ درجات الحرارة خلال النهار تكون مختلفة بقيمة كبيرة بحلول الليل، حيث يصل الفارق لأكثر من 13 درجة مئوية، ويكون الطقس لطيفا في أول ساعات الليل، وفي الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق الموجودة بشمال البلاد.

شبورة على الطرق الزراعية

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، لكنها تتشتت واختفت، وتحسنت الرؤية على الطرق مع سطوع أشعة الشمس.