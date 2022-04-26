«مسار الدراجات ومنافذ الخير وشارع مصر» أشهر مشروعات المدن الجديدة

« مسار الدراجات، ومنافذ الخير، وشارع مصر» ثلاث مشروعات جديدة دشنتها المدن الجديدة مؤخراً، وحظيت بقبول ومباركة المواطنين، خاصة أنها تدعم ثقافة المدن المستدامة، وتوفر فرص عمل مباشرة للشباب، وتدعم صحة المواطنين.

«الوطن»، تنشر خلال التقرير التالى أبرز ملامح المشروعات الثلاثة وهي كالتالي:

1 - المشروعات متاحة بجميع المدن الجديدة، وفي مقدمتها مدن « الشروق، العبور، المنصورة الجديدة، الشيخ زايد».

2 - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، خلال تصريحات خاصة « للوطن» أن فكرة إنشاء «شارع مصر، ومنافذ الخير» ، تهدف لتوفير فرص عمل مباشرة للشباب، من قاطني المدن الجديدة، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع، مشيراً إلى أن توزيع باكيات المشروعين تتم عبر إجراء قرعة علنية بمقار أجهزة المدن الجديدة، لشغل هذه المنافذ.

وأضاف: «في مدينة العبور، يتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة، ويتم دعوة الشباب للمشاركة في قرعة علنية للبيع بمشروعي أسواق الخير، وبازار العبور وشارع مصر»، مشيرا إلى أن القرعة العلنية تتم لضمان الشفافية والنزاهة، ولفت إلى أن باكيات أسواق الخير، تضم أنشطة متنوعه مثل « الجزارة والدواجن، والخضروات والفاكهة»، وغيره من الأنشطة المتنوعة التي يحتاج إليها المواطنون، بينما يضم بازار العبور «شارع مصر» باكيات بأنشطة متنوعة، مثل المأكولات والمشروبات، والدرجات، والزهور، وهناك بايكات للحالات الخاصة.

بشارة: المشروعات الجديدة تهدف لتوفير فرص عمل للشباب

3 - من جانبه أوضح المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن المشروعات الثلاث، تأتي في إطار الجهود المبذولة من أجهزة المدن الجديدة والسعي الدائم لتوفير وإتاحة فرص عمل للشباب، وإيجاد الحلول البديلة الدائمة للشباب وللباعة الجائلين، مؤكداً أن جهاز المدينة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى يشن حملات تفتيش ومراقبة وضبط أى مخالفات ترتبط بصلاحية الأطعمة بالمنافذ حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، وكذا إلزام العارضين بإظهار قوائم الأسعار على السلع المعروضة للتيسير على المواطنين .

وفي سياق متصل، يأتي مشروع مسارات الدراجات، على رأس المشروعات التنموية المستدامة بالمدن الجديدة، والتي تسمح شوارعها بإستضافة الدراجات، حرصا على صحة وسلامة المواطنين من قاطني هذه المدن.

الغيطي : الشروق تنتهي من إنشاء ممشى فى المنطقة بين الحى التاسع والمنطقة الترفيهية

في مدينة «الشروق»، تم الانتهاء من أعمال مسار الدراجات والممشى فى المنطقة بين الحي التاسع والمنطقة الترفيهية بطول 4 كم كمرحلة أولى للمشروع، مع إقامة استراحات على طول المسار شاملة أعمال المظلات والمقاعد وأعمدة الإنارة والجيم المفتوح، وفي مدينة أسوان الجديدة، تضم مشروعات الشريط النهري السياحى على مساحة 1050 فداناً «ممشى سياحى بطول 1500 متر، ومسار للدراجات، ومحال تجارية»، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، ويضم «بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسي سياحية - مناطق ألعاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات»، والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

الجزار يشدد على ضرورة تدشين مشروعات تنموية جديدة بالمدن الجديدة لتحفيز المواطنين على السكن

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شدد على ضرورة تدشين مشروعات تنموية جديدة بالمدن الجديدة لتحفيز المواطنين على السكن بالمدن الجديدة، كذلك توفير فرص عمل مباشرة للشباب.