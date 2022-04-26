انطلاق ملتقى مصر الأول للبناء الرقمي على مدار يومين في مايو المقبل

​ تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لدفع التحول الرقمي، وسعيا إلى نشر ثقافة الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية، أعلنت شركه «كاد ماسترز»، عن تنظيمها للملتقى الأول للبناء الرقمي في مصر في الفترة ما بين 24- 25 مايو المقبل والذي سيتناول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التشييد والبناء، وذلك على مدار يومين تتضمن العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية.

كبار الشخصيات القائمة على قطاع التشييد والبناء من القطاعين الخاص والحكومي

من جانبه، قال طاهر سعيد الرئيس التنفيذي لشركه «كاد ماسترز»، أن الملتقى سيضم أكثر من 200 شخصية من كبار الشخصيات القائمة على قطاع التشييد والبناء من القطاعين الخاص والحكومي، ويهدف إلى التوسع في تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات المباني BIM، وما يتعلق بها من تطورات في طريقة التعامل مع المشروعات الهندسية، وما توفره من جهد ووقت وتأثير ذلك على مدى نجاح الاستثمارات في هذا القطاع.

ضمان تأدية الأعمال على أكمل وجه

وأضاف «سعيد»، أن الدولة الآن أصبحت تقوم بدور ريادي لتطوير هذا القطاع الهام باهتمامها الشديد بتطبيق أحدث التقنيات الحديثة مما أدى لتطور ملحوظ في أداء المطورين العقاريين لمواكبة هذا التوجه واللحاق به من خلال الاعتماد على أحدث الحلول والتطبيقات لضمان تأدية الأعمال على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن شركة «كاد ماسترز»، هي شركة متخصصة في تكنولوجيا التشييد والبناء ووكيل لكبريات الشركات العالمية في هذا المجال مثل أوتوديسك وبنتلي وتكلا، ولها دور ريادي في تطوير المئات من الهيئات الهندسية في مصر والوطن العربي في هذا المجال، كما شاركت العديد من الجامعات الهندسية في تطوير مناهجها التعليمية لمواكبة التطور ولسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.