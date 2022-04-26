شيرين وجدي في أول ظهور: زوجي ليس السبب في غيابي عن الفن

بعد فترة غياب طويلة، ظهرت من جديد الفنانة شيرين وجدي في الساحة الفنية، وذلك بعد أن قدمت مؤخرًا تتر مسلسل الفنانة ليلى علوي الذي عرض خلال السباق الدرامي.

ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات شيرين وجدي لـ الوطن

- الناس ظلمت زوجي كثيرًا واعتقدوا أنه سبب اختفائي، ولكن بالعكس هو أكثر الناس التي شجعتني للعودة للغناء.

- ليس لدي مزاج للغناء طوال الفترة الماضية، «ومش حاسة أني كنت عاوزة أغني تاني»

- عمرو مصطفى أكثر من شجعوني للعودة، وكان سببًا مع ليلى علوي ورامز جلال لقبولي تقديم تتر مسلسل ليلى علوي.

- سعدت للغاية بنجاح أغاني المسلسل، وبالتحديد الأغنية التي تضمنتها أحداث مسلسل دنيا تانية.

- أكثر أوقات سعادتي حينما أكون رفقة زوجي وأولادي في المنزل.

كان الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، أعرب عن سعادته البالغة لعودة الفنانة شيرين وجدي للغناء من خلال أغنية تتر مسلسل دنيا تانية.

وأوضح «ناصر» في تصريحات لبرنامج «أي تي» بالعربي، أن الأغنية استغرقت فترة طويلة من التحضيرات بسبب طلبه قراءة قصة العمل، ومعرفة تفاصيل المسلسل قبل الشروع فى تنفيذها.

شيرين وجدي حضرت حفل هشام عباس وحميد الشاعري

كانت شيرين وجدي، خطفت الأنظار الأسبوع الماضي خلال حضورها سهرة رمضانية في إحدى الخيم بمنطقة التجمع الخامس، والتي أحياها النجمان هشام عباس وحميد الشاعري، وحضرت شيرين وجدي السهرة رفقة زوجها إيهاب طلعت، وقدم لهما الفنان حميد الشاعري تحية خاصة لوجودها.