موعد الإفطار وأذان المغرب يوم الأربعاء 26 رمضان في محافظة السويس

المقيمون من سكان محافظة السويس من المسلمين يبحثون خلال اليوم، عن موعد الإفطار وأذان المغرب خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد نهاية الصوم، وكذلك يبحثون عن مواقيت أداء الصلوات الخمس، لذلك تقوم «الوطن» بنشر تلك المواقيت، كخدمة يومية لأهالي المدينة الباسلة، بحسب ما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة حيث أصدرت بيانا تضمن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 26 رمضان 1443، الموافق الأربعاء 27 إبريل 2022، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى.

موعد الإفطار وأذان المغرب الأربعاء 26 رمضان في محافظة السويس

يبحث أهالي وسكان محافظة السويس دائما على «جوجل» عن موعد الإفطار وأذان المغرب ، لمعرفة موعد إنهاء صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت.

وقد تضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء 26 رمضان 1443 هجريا، 27 أبريل 2022 ميلادي، موعده في تمام الساعة 6:24 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس.

موعد الإفطار وأذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 رمضان الموافق 27 إبريل في محافظة السويس الإفطار وأذان المغرب، وبحسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، فإن موعده وكذلك أذان كل صلاة من الصلوات الخمسة على مدار اليوم، بحسب إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:37 دقيقة

الشروق موعده 5:11 صباحا

موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحا

أذان العصر موعده عند 3:24 مساء أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:24 مساء

صلاة العشاء في تمام الساعة 7:48 مساءً