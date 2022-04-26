مروة عيد تكشف عن موعد ومكان عزاء والدها

كشفت الفنانة مروة عيد، عن موعد جنازة والدها محمد عيد سليمان، الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبة جمهورها بالدعاء له.

وكتبت مروة عيد: «بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء والدي محمد عيد محمد سليمان، المغفور له بإذن الله بمسجد الرضوان بشارع السودان يوم الخميس من الساعة 7:30 إلى الساعة 10:30، أرجو الدعاء له بالرحمه وقراءة الفاتحة».

مروة عيد تشارك في مسلسل الكبير أوي 6

يذكر أن مروة عيد شاركت في السباق الرمضاني الحالي 2022 كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس إذ جسدت دور «جهاد» وهي «فيمنست» تسببت في طلاق حزلقوم من أسماء جلال خلال أحداث المسلسل.

دور مروة عيد في مسلسل الاختيار3

كما شاركت أيضا في مسلسل الاختيار 3، وظهرت بشخصية «ميس رقية» وهي إخوانية وداعمة كبيرة لهم دون محاولة فهم الآراء الأخرى الموجودة في المجتمع.