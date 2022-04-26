السيسي لـ الأسرة المصرية: عهدي معكم هو الصدق في القول والاخلاص في العمل

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته في حفل افطار الأسرة المصرية قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم احنا عاوزين الشعب المصري كله يبقى سارة ومينا».

الرئيس: أهنئ كل المصريين بأيام مباركة اختلطت فيها أعيادنا مسلمين ومسيحيين

وقال الرئيس السيسي: «السيدات والسادة الحضور الكريم الشعب المصري العظيم أستهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التهنئة لكل المصريين بتلك الأيام المباركة التي اختلطت فيها أعيادنا مسلمين ومسيحيين فكانت أيام شهر رمضان الفضيل متزامنة مع خميس العهد والجمعة العظيمة وعيد القيامة كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم وطن يجمعنا بالخير والسلام والمحبة».

السيسي: تشرفت بالمهمة التي كُلفت بها بأمر الشعب

وأضاف: «السيدات والسادة ..إن العهد الذي بيني وبينكم منذ أن تشرفت بالمهمة التي كُلفت بها بأمر الشعب المصري العظيم هو عهد الصدق في القول والاخلاص في العمل والنوايا والتجرد من كل انتماء..الانتماء لله والوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى وفي سبيل انفاذ ارادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها كانت خطواتنا ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة».