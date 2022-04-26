أسعار ملابس العيد 2022 في محلات وسط البلد والوكالة.. مختلفة حسب السن

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبحث كثيرون عن أسعار ملابس العيد 2022، حتى يمكنهم تحديد الميزانية المحتملة خلال النزول لشرائها، خاصة أن البعض يبحث عن الأشكال والألوان الجديدة، مع انتشار مقاطع الفيديوهات الخاصة بالمحلات والتي تظهر بشكل يومي، لاسيما أن ملابس العيد من الأمور التي تشغل بال الآباء والأمهات.

وفي هذا السياق، تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أسعار ملابس العيد 2022 في محلات وسط البلد والوكالة، وفق جولة قامت بها الجريدة.

أسعار ملابس العيد 2022 للأطفال

وجاءت أسعار ملابس العيد للأطفال 2022 في محلات وسط البلد والوكالة كالآتي:

- البنطلون الجينز للأطفال عمر ما بين 6 إلى 12 عام بسعر 230 جنيها.

- تي شيرت ألوان ومقاسات بـ230 جنيها للأطفال.

- البلوزة البناتي ألوان ومقاسات بسعر 250 جنيهًا.

- بنطلون برامودا بناتي بسعر 190 جنيهًا.

- فستان ألوان وأشكال مختلفة من 250 إلى 700 جنيهًا.

- قميص أولادي بسعر يتراوح ما بين 120 إلى 350 جنيهًا.

- جاكت أولادي من 75 جنيها إلى 350 جنيهًا.

أما في وكالة البلح، بدأ سعر التي شيرت الأولادي الجديد من 65 حتى 100 جنيه، والبلوزة ما بين 45 إلى 75 جنيهًا، والفستان البناتي من 20 إلى 150 جنيهًا.

أسعار ملابس العيد 2022 للمحجبات

وجاءت أسعار ملابس العيد للمحجبات 2022 كالآتي:

- سعر البنطلون الجينز من 150 إلى 550 جنيهًا.

- البلوزة الحريمي ألوان 230 جنيهًا.

- بدي كارينا يبدأ من 25 جنيهًا ويصل لـ 200 جنيه.

- البنطلون الحريمي القماش ألوان يبدأ من 150 جنيها.

- البنطلون الليجن يبدأ من 100 جنيه ويصل لـ 300 جنيه.

- فستان خروج يومي ألوان سادة ومزركش يبدأ من 250 جنيها إلي 700 جنيه.

- الطرحة والايشربات يبدأ سعرها من 30 جنيها على الفرش، وفي المحلات تصل لـ 120 جنيهًا.

- الفساتين السواريه يبدأ أسعار من 600 جنيه وتصل لـ 4500 جنيه.