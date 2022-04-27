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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على سماء دمشق «فيديو»

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خالد عبد الرسول
03:08 ص | الأربعاء 27 أبريل 2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق، فيما أكد مندوب سوريا لدى مجلس الأمن أي احتلال مصيره إلى زوال.

معركة حامية في سماء دمشق 

وقالت مراسلة شبكة روسيا اليوم الإخبارية، إن أصوات انفجارات سُمعت في سماء دمشق، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنها اشتباكات عنيفة تدور في السماء، فيما أظهرت فيديوهات صواريخ الدفاع الجوي الصوري وهي تتصدى لصواريخ إسرائيلية في الجو.

سوريا: مصير أي احتلال هو الزوال

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير بسام صباغ، قال خلال جلسة لمجلس الأمن، أمس، إن مصير أي احتلال هو الزوال، مضيفا: وهذا ينطبق على الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من شمال شرق سورية وشمال غربها، وعلى الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.

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