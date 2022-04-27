استجابة لحماية المستهلك.. شركة تمهل الحاجزين أسبوعًا لسداد ثمن السيارة

خلال الأسبوعين الماضيين، أصدر جهاز حماية المستهلك قرارت جديدة تضمن حقوق المواطن المصري في قطاع السيارات ومن ضمن هذه القرارت التي اتخذها الجهاز، تسليم السيارات للحاجزين بنفس سعر التعاقد مع تحمل التوكيل أو الموزع لقيمة الزيادات بأكملها دون تحميل العميل أو المستهلك أي زيادة مقررة بسبب تحريك سعر الدولار ورفع أسعار السيارات بداية من 21 مارس الماضي 2021.

قرارات جديدة من جهاز حماية المستهلك بشأن أسعار السيارات

وبدأت التوكيلات وكذلك الموزعين في اتخاذ قرارات تماشيًا مع قرارات جهاز حماية المستهلك، إذ أعلنت شركة «الطارق» للسيارات، أحد موزعي السيارات للعديد من الشركات العالمية، عن مهلة محددة لعملائها حاجزي السيارات قبل 21 مارس الماضي، بتسليم كامل مبلغ السيارة.

وقالت الشركة في بيان رسمي، نشرته على وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بها، إنها ستمهل الحاجزين أسبوعًا واحدًا فقط لتسديد كامل سعر السيارة، ليكون أمامهم فرصة لاستلام سياراتهم بالسعر المتفق عليه بدون زيادة، وإذا خالفوا الميعاد المحدد، فلن يكون هناك فرصة لاستلام سياراتهم المحجوزة، وسيتم استرداد مبلغ الحجز المدفوع مسبقاً خلال ثلاثة أيام عمل من مطالبة الاسترداد.

وكان «حماية المستهلك»، قد استجاب لطلبات المستهلكين في حقهم لاستلام السيارات المحجوزة قبل تاريخ 21 مارس الماضي 2022، وقد أصدر هذا القرار مع قرارات أخرى، ومن أهمها البيع بدون سعر زائد.

«حماية المستهلك»: سعر السيارات بدون «أوفر برايس»

وذكر جهاز حماية المستهلك، أن سعر بيع السيارة في كل معارض السيارات، سيكون كما هو معلن من قبل الوكيل الرسمي للسيارة، وإنهاء «الأوفر برايس» - «Over Price» بشكل نهائي.