يبحث محبو الأعمال الرمضانية عن مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 26 والقنوات الناقلة له، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي انتهت بها الحلقة السابقة، بداية بخطة انتقام ريهام حجاج من ابن خالتها محمود حجازي بعد أن نصب عليها في الأموال، لتفضحه وسط أهله بفيديوهات مسجل فيها اعترافه بالنصب.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 26

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 26 والقنوات الناقلة له، إذ يذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية في نفس التوقيت، تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن الحلقة 26

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 26 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني بينهم كريم قاسم، وتوفيق عبدالحميد، وأيمن القيسوني، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.