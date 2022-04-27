بعد توجيهات الرئيس.. «التضامن»: حصر 700 غارم تمهيدا لخروجهم قبل العيد

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيها بالعفو عن الغارمين المحبوسين بالفعل، لافتة إلى أنه تم التحقق من أسباب الغرم، والتأكد من أنها لم تكن في أغراض استهلاكية مبالغ فيها، وأنها كانت في أغراض صحيحة لصالح الأسرة.

وذكرت الوزيرة، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وإحدى الجمعيات الأهلية لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، أنه تم حصر ما يقرب من 700 غارم سيتم العفو عنهم، مشيرة إلى العفو عن نحو 250 شخصا منهم قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضحت «القباج»، أنه تم عرض نتائج البحث عن الغارمين بمعلومات مدققة ومحدثة ممن عليهم أحكام والمحبوسين، ومن عليهم مديونية، وتم تصنيفهم وفقا للمحافظة والقطاع، وتحديد سبب الغرم والمديونية، وذلك أثناء عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على وضع إجراءات وقائية وعلاجية في الوقت الحالي للحد من الظاهرة، وضمان ترشيد الموارد المتاحة، ووضعها في مواضعها السليمة.

ولفتت إلى أنه يتم العمل على قدم وساق مع وزارتي الداخلية والعدل والجمعيات الأهلية الشريكة، حتى يتم الإفراج عن كامل العدد قبل عيد الفطر المبارك.

حصر الأرقام الخاصة بالغارمين من مصادرها الرسمية

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم حصر الأرقام الخاصة بالغارمين والغارمات من مصادرها الرسمية، وليس من المواطنين، وكذلك يتم التحقق من المواطنين ومن الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن المصادر الأساسية للغارمين تكون من وزارة العدل من خلال الأحكام، وكذلك من وزارة الداخلية .

تأهيل الغارمين ودعمهم اقتصاديا

وأشارت «القباج»، إلى أنه بعد خروج الغارمين والغارمات سيتم العمل على تأهيلهم ودعمهم اقتصاديا حتى لايقعوا في الغرم أو استغلال الغرم مرة أخرى، مشيرة إلى إتاحة إجراءات علاجية خاصة بوجود مصادر آمنة للإقراض، حتى لا يكونوا عرضة لسماسرة الإقراض بأرقام مبالغ فيها.

وأكدت الوزيرة دعم الأسر الفقيرة، سواء المقبلين منهم على الزواج، أو من يحتاج لخدمات علاجية، حتى لا يقعوا في الغرم.