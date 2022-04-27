إدارة الحسين: ترميم المسجد والاهتمام بأضرحة آل البيت مشروع قومي كبير

هنأ عبد الغني هندي، عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، المصريين بافتتاح المسجد، واصفا افتتاح المقام وغرفة الآثارالنبوية بالمبهر، موضحاً أن ترميم مسجد الحسين والاهتمام بمساجد آل البيت، هو مشروع قومي كبير، وهو ما لم يحدث من قبل، حيث اهتمت الدولة بإفتتاح مسجد الأمام الحسين وآل البيت إلى جانب تطوير مساجد آل البيت رضي الله عنهم أجمعين.

أعمال التطوير تمت في وقت سريع

وأضاف عضو مجلس إدارة مسجد الحسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نهى درويش وباسم طبانة على شاشة قناة «اكسترانيوز»، أن أعمال التطوير تمت في وقت سريع وأن المسجد الحسين يزوه في شهر رمضان فقط أكثر من 12 مليون زائر من مختلف العالم الإسلامي، حيث يعد من أهم المعالم الإسلامية التي تعتمد عليها السياحة الدينية في مصر.

تاريخ مصر في خدمة كتاب الله وسنة نبيه مسار فخر للأمة المصرية

وتابع عضو مجلس إدارة مسجد الحسين أن تاريخ مصر في خدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو مسار فخر للأمة المصرية، خاصاً خلال الثمانية أعوام الأخيرة، حيث تمت مضاعفة الجوائز الخاصة بحفظة كتاب الله، وإضافة فروع جديدة للجوائز، وأيضاً الرعاية وإعمار كل المساجد المنشرة في ربوع مصر، وتخصيص جزء كبير من ريع الأوقاف لخدمة كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن إهتمام القيادة السياسية بهذا الأمر، يعطي زخما كبيرا جداً للكتاتيب والقطاعات التي تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى الحاجة الآن للعمق الذي يحافظ على كتاب الله مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للقري والنجوع والمراكز وهو أمر في غاية الأهمية.

خدمة كتاب الله تجاوزت الاحتفالات

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على أن خدمة كتاب الله تجاوزت الاحتفالات وأصبحت محل تقدير من الجميع، مستشهداً بقول الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي أن هذه الأمة عليها هم كبير، وأن هذه الأمة التي علمت الدنيا كيف يكون الإسلام، فخدمة كتاب الله وسنة رسوله الكريم هي إحدى الدعائم التي تقوم عليها الأمة المصرية، وأن الجوائز التي تمنح لخدمة كتاب الله من كل دول العالم ومن الأزهر الشريف تعمل على تشجيع حفاظ كتاب الله، وتدل على إستيعاب المؤسسات المعنية كافة لرسالتها وتعمل على نشر صحيح الدين.