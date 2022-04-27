المركز التخصصي للقلب بسوهاج صرح طبي لخدمة أبناء الصعيد (صور)

يُعد المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي في سوهاج أحد الصروح الطبية الرائدة في مجال القلب وجراحات القلب على مستوى محافظات الصعيد، حيث يتم استقبال جميع المرضى من أبناء سوهاج والمحافظات المجاورة، سواء علاج على نفقة الدولة، أو تأمين صحي.

المركز يستقبل 500 حالة قلب مفتوح سنوياً

يضم المركز عيادات تخصصية في مجال القلب وجراحة القلب والجهاز الهضمي، ويستقبل أكثر من 500 حالة قلب مفتوح سنوياً، وأكثر من 2500 حالة قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية، كما يقدم المركز خدمة الموجات الصوتية على القلب لأكثر من 5 آلاف حالة سنوياً، كما يقدم خدمة الموجات الصوتية على القلب للأطفال، وتم داخل المركز استحداث الكشف بالموجات الصوتية على القلب عن طريق المريء، ويوجد بالمركز قسم أشعة يحتوي على جهاز أشعة مقطعية، وأجهزة أشعة تليفزيونية، وأشعة عادية.

تطوير وحدة العناية المركزة للقلب

يضم المركز نخبة من صفوة الاستشاريين المتخصصين في مجال القلب على مستوى الجمهورية، ويوجد بالقسم الداخلي 86 سريراً، بالإضافة إلى 10 أسرة رعاية ما بعد الجراحة.

وشهد مركز القلب، خلال الفترة الماضية، تطوير وحدة العناية المركزة للقلب، ويجري رفع عدد الأسرة من 6 إلى 14 سريراً للعناية المركزة.

كما تم تطوير جميع الوحدات الإدارية بالمركز، وتم إنشاء وحدة الإدارة الفندقية، بالإضافة إلى وحدات مكافحة العدوى، والجودة، والسلامة والصحة المهنية.

وكذلك تم تطوير وحدات الجهاز الهضمي بسوهاج ورفع كفاءة غرف القسم الداخلي، وتطوير وحدة المناظير، والمركز بصدد دخول خدمة ERCP ، كما يقدم مركز الجهاز الهضمي خدمات حقن البؤر الكبدية، ويشترك المركز ببرنامج لجنة الفيروسات الكبدية، ويتم داخله صرف أحدث علاج لأورام الكبد.