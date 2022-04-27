هؤلاء محرومون من إجازة العيد بقرار من محافظ جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة استعداداً لعيد الفطر المبارك، وقال المحافظ في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم الأربعاء، إن المدن السياحية استعدت لاستقبال السياح خلال إجازة العيد والتي يتوقع أن ترتفع فيها نسبة الإشغال إلي أكثر من 70%، بسبب مدة الإجازة التي تبدأ السبت وتنتهي الخميس.

وأصدر محافظ جنوب سيناء مجموعة من القرارات تنفيذاً لتكليفات مجلس المحافظين الأخير، أبرزها متابعة منظومة المتغيرات المكانية، ورصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على أملاك الدولة، والإزالة الفورية حيالها، مكلفاً رؤساء المدن بتشكيل لجنة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية، لمتابعة واتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين، خاصةً أنه أثناء الإجازات يلجأ البعض إلى التعدي على أملاك الدولة.

المحرومون من العيد في الإجازة

وقال محافظ جنوب سيناء إنه قرر إلغاء كافة الإجازات والراحات من اليوم وحتى نهاية فترة عيد الفطر لجميع قيادات المحافظة، ورؤساء المدن ومديري المديريات، والإدارات الخدمية وأعضاء الإدارات الهندسية، بالإضافة للأطقم الفنية وسائقي المعدات الثقيلة والإسعاف والدفاع المدني، والمرور، والمستشفيات، والطب البيطري، والتموين، والمخابز، وجميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، وشركات الكهرباء، والمياه، والتليفونات، ومحطات الوقود، والتشديد علي توفير جميع أنواع الوقود استعداداً لاستقبال وفود من المحافظات الأخرى لقضاء إجازة العيد.

وأضاف المحافظ أنه قرر رفع درجة الاستعداد بالمحافظة، وفتح مراكز العمليات بجميع المدن، ووجه بضرورة فتح الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب، وإضفاء الفرح والسرور على المواطنين، مع إذاعة أغنيات لنشر البهجة والسرور.

متابعة توريد القمح وحملات التموين

وأكد اللواء خالد فودة على متابعة انتظام سير العمل بمنظومة توريد الأقماح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتحقيق المستهدف، وتحقيق المستهدف كون عملية التوريد هذا العام تشكل قضية أمن قومي في هذا الموسم الاستثنائي، للحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الحملات التموينية والصحة والمرور الدائم على الأسواق، لضبط الأسواق، ووجه «فودة» باستمرار معارض «أهلاً رمضان» ومعارض الخدمة الوطنية، والمتابعة بوزارة الزراعة والتموين لتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، والمرورعلي مواقف السرفيس الداخلي وبين المحافظات والتصدي لأي محاولات لزيادة التسعيرة أو استغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وطالب رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التوسع في إقامة المعارض والشوادر وتزويدها الكميات المعروضة حتى نهاية العام، بهدف تلبية جميع احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية والأساسية لهم بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن تلك المعارض ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية والظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.