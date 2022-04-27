محمد طارق يكتب: كمين مسجد «بلال بن رباح»

10 سنوات هى عمر مؤسسة «الوطن»، كنت فيها من المحظوظين بالمشاركة فى وضع اللبنة الأولى لتأسيسها، انضممتُ إليها وكلى شغف بحفر اسمى على صفحاتها وجدران أروقتها، مرت السنوات وما زال شغفى كما هو، لم يقل قيد أنملة، بل زاد وفاض أكثر فأكثر، فى كل خطوة ونجاح أحققه.. مع كل صباح يكون لدىّ تحدٍّ أن أكون على قدر الثقة وحسن الظن، وأكون أسعد إنسان مع كل إشادة من أستاذى وملهمى الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس التحرير.

مرت الـ10 سنوات كـ«لمح البصر»، كأننى قضيت بـ«الوطن» يوماً أو بعض يوم، كنت محظوظاً خلالها بمشاركتى فى نقل تاريخ ما بعد 25 يناير -بطبيعة تغطيتى لملف «تنظيم الإخوان» فى ذاك الوقت- وخلال فترة عملى مررت بأحداث وتفاصيل ومواقف كثيرة فارقة، كان أهمها «كمين مسجد بلال بن رباح».

مكان الكمين كان المقطم، أما الزمان: مارس 2013 -أثناء تغطية مظاهرات «رد الكرامة» المطالبة برحيل محمد مرسى العياط عن السلطة- أما القصة فتفاصيلها وسطورها كُتبت بمحيط مسجد «بلال بن رباح» الكائن بشارع 9 بالمقطم، الشاهد على «سلخانة الإخوان».

كنت ضمن المجموعة الصحفية المكلفة بتغطية أحداث «جمعة رد الكرامة» التى نظمتها القوى السياسية أمام مكتب الإرشاد آنذاك، للمطالبة برحيل «مرسى» والإخوان عن الحكم، الأحداث كانت متصارعة للغاية، الآلاف يحاصرون مكتب الإرشاد، وأصوات الهتافات كانت مدوية فى كل مكان: «يسقط يسقط حكم المرشد.. ارحل ارحل.. بيع الثورة يا بديع»، لم يقطعها سوى صوت خرطوش الإخوان، وأصوات الكر والفر بين أنصار التنظيم ومتظاهرى القوى السياسية، فالمشهد كان فوضوياً تماماً، ورغم خطورته كنت أنا وزملائى الصحفيين فى القلب منه، لنقل الحدث لحظة بلحظة.

دقائق معدودة، وتفاجأنا بأننا محاصرون بمجموعة من الإخوان ظلوا يهتفون ضدنا بوابل من الاتهامات بعدم الحيادية والعمالة، ومن بين الإخوان وسوس لنا نفر منهم أن هناك قتلى فى صفوفهم بمسجد بلال بن رباح، وطالبونا بالذهاب إلى هناك لتصوير ما يحدث، إذا كنا بالفعل نلتزم الحيادية.

وفى طريقنا لهناك، لاحظنا أن عناصر التنظيم منتشرة على طول الطريق، تفتش وتفحص كل من يمر بالقرب من المسجد، فالمنطقة كان محظوراً الاقتراب منها أو التصوير لغير عناصر الإخوان.

ولم تمر سوى دقائق قليلة إلا وقد وصلنا لمحيط المسجد -بصحبة الإخوانى الذى وسوس لنا- ووفر لنا مروراً آمناً عبر نقاط التفتيش الإخوانية، وفجأة تجمهرت حولنا مجموعة أكبر من الإخوان وظلوا يهتفون ضدنا: «سحرة فرعون.. سحرة فرعون!!»، حينها أيقنت أننا استدرجنا لكمين إخوانى بامتياز.

حاولت إسكات هتافات أنصار مرسى ضدنا «إنتم اللى جبتونا هنا علشان نصور القتلى اللى بتقولوا عليهم، بس واضح مفيش قتلى ولا يحزنون»، الرد جاء سريعاً علىّ بـ«شومة على رأسى» لينتهى بى الأمر ملقياً على الأرض، ليحملنى زملائى لأقرب سيارة إسعاف.. سقوطى كان طوق نجاة من هذا الكمين الإخوانى، خوفاً من أن يسقط ضحايا فى صفوف الصحفيين، وبالفعل انتقلت إلى سيارة الإسعاف بصعوبة شديدة، متأثراً أيضاً بقنابل قوات الأمن المسيلة للدموع، التى أطلقتها بعد أن حاصرت محيط الاشتباكات، لتفرقة الجميع حتى لا تحدث كارثة.

بمحيط مسجد بلال بن رباح، المشهد كان كارثياً، فعناصر التنظيم احتجزت عدداً من المتظاهرين المناهضين لمرسى، بمساحة رملية ملحقة بالمسجد وقيدوهم تمهيداً لاستجوابهم وتسجيل الاعترافات بكاميرات الفيديو، وتنوعت أسئلة الاستجواب بين: «إيه اللى جابك هنا؟»، و«مين اللى دفعلك».

الإخوان وداعش وإخوتهم، يعتبرون معارضيهم كفاراً أو عصاة، وفى نظرهم ما الإعلاميون إلا «سحرة فرعون»، لذلك فعداوة الإخوان مع صاحبة الجلالة قديمة ومستمرة، وليست وليدة لحظة أو موقف، فلن يرضوا عن الإعلاميين والصحفيين حتى إن اتبعوا ملتهم «الإخوانية».

كخفافيش الظلام، يقطنون الكهوف ويخشون النور، لذا تحرقهم عدسات الكاميرات وأصوات الأقلام الحرة، فهم أشبه بـ«دراكولا» فى أفلام هوليوود، إذا طلعت عليه الشمس أحرقته ليتحول إلى رماد فى الحال، وهكذا هى العلاقة بين الإخوان وتيار الإسلام السياسى المتطرف والإعلام، فشمس «صاحبة الجلالة» ستظل ساطعة تحرقهم ليل نهار.