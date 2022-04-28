عضو مجلس نواب: من الضروري تعديل قانون الأحزاب لتسهيل دمجها

قال عبد المنعم الإمام، عضو مجلس النواب، إن مصر بها 106 أحزاب وسيشارك بعضها في الحوار السياسي، مبينا أن إدارة منتدى شباب العالم ستكون مسؤولة عن الحوار لأن منتدى شباب العالم خرج بشكل جيد أمام العالم وتنظيم رائع، مبينا أن دمج الأحزاب السياسية في مصر حاليا غير وارد لأن التشريعات الحالية لا تسمح بذلك.

فعالية الأحزاب هي الرهان وليس عددها

وأضاف «الإمام » خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «Extra News» ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن هناك دول بها 1000 حزب مثل الهند ولكن الأمر ليس في كثرة الأعداد ولكن في فاعلية الأحزاب، لافتا إلى أن حزب الخضر في أوروبا أعضاؤه قليلون ولكن لهم تأثير كبير وأجندتهم مطروحة على العالم حاليا بسبب مناقشة التغيرات المناخية.

ضرورة تعديل قانون الأحزاب في مصر

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تحتاج إعادة نظر في قانون الأحزاب السياسية في مصر، وكان هناك تخوف من أن يكون الوضع أسوأ مما عليه حاليا، خاصة أن القانون الحالي موجود من سبعينيات القرن الماضي والتعديلات التي حدثت كانت على عدد التوكيلات لإنشاء الأحزاب فقط، ولم يتم مناقشة تمويل الأحزاب وغيرها من النقاط، متابعا: «في أوروبا والمغرب ولبنان بيكون فيه دعم من الدولة للأحزاب السياسية ودي ضمن تجارب التمويل أو فيه طريقة أخرى من خلال إتاحة عمل الأحزاب مشاريع تدر عليها دخل يساعدها في الاستمرار والأمر في مصر يحتاج النقاش للوصول لمناخ سياسي وقانوني يجعل البيئة السياسية تنمو بشكل أفضل».