قرارات جديدة لمصانع الحديد في مايو بعد تراجع طن «عز» 830 جنيها

تستعد مصانع الحديد لإعلان أسعار جديدة في شهر مايو، وسط توقعات بانخفاض السعر، عقب إعلان «حديد عز» خفض السعر بقيمة 830 جنيهًا في الطن الواحد، وهو ما يعد أول إعلان لخفض الأسعار بعد شهرين من الزيادات غير المسبوقة في الأسعار، والتي دفعت الطن لتجاوز حاجز الـ20 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه.

«حنفي»: تراجع أسعار خامات الحديد عالميًا ينعكس تلقائيًا على السوق المحلية

وقال المهندس حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إنّ أي تراجع في أسعار الخامات العالمية ينعكس بصورة تلقائية ومباشرة على أسعار الحديد المحلية، نظرًا لاستيراد المنتجين أغلب مدخلات الإنتاج، واعتمادهم على الاستيراد بداية من خام الحديد والخردة وحتى البيليت.

وأشار إلى أن الطلب المحلي شهد تراجعًا في شهر رمضان، وهو الأمر الذي يتكرر كل عام نتيجة تأجيل تنفيذ العديد من المشروعات، وتغير أولويات الإنفاق، موضحًا أنّ الانخفاض الذي شهدته أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية، جاء نتيجة تصريف كميات كبيرة من البيليت الروسي في الأسواق، ما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير وسيسهم في خفض السعر محليًا.

وأعلنت شركة حديد عز أمس عن خفض أسعارها لشهر مايو بمقدار 830 جنيهًا للطن ليصبح السعر 19.170 جنيهًا تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، كما شهدت أسعار مدخلات إنتاج الحديد انهيارًا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الرابع من الشهر الجاري، مقارنة مع أسعار منتصف الشهر، وهو ما جاء عقب بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع الطلب نتيجة حالات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

تراجع أسعار الخردة

وأظهرت بيانات البورصات العالمية تراجع أسعار الخردة في الأسبوع الرابع من الشهر الجاري بنحو 33 دولارًا في الطن، حيث سجلت 653 دولارًا، مقارنة بـ 620 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر.