أفضل سعر لبيع وشراء العملات اليوم الخميس 28-4-2022 بالبنوك

قبل إغلاق البنوك اليوم الخميس 28 أبريل 2022، استعدادًا لإجازة عيد الفطر المبارك، ترصد «الوطن» أهم البنوك التي تبيع وتشتري العملات الأجنبية والعربية للمواطنين الذين يبحثون عنها كثيرًا لتحقيق السعر المناسب لهم.

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم

- يباع الدولار بسعر 18.52 مقابل 18.44 جنيه للشراء.

- بياع اليورو بسعر 19.6221 مقابل 19.5226 جنيه للشراء .

- يباع الجنيه الإسترليني بسعر 23.3075 مقابل 23.1907 جنيه للشراء.

- يباع الريال السعودي بسعر 4.94 مقابل 4.9167 جنيه للشراء.

- يباع الدينار الكويتي بسعر 60.5559 مقابل 60.1891 جنيه للشراء.

يباع الدرهم الإماراتي بسعر 5.0452 مقابل 5.0203 جنيه للشراء.

- يباع اليوان الصيني بسعر 2.8282 مقابل 2.8132 جنيه للشراء.

أسعار العملات غير المدعومة بالبنوك

- يباع الريال اليمني بسعر 0.074 جنيه.

- يباع الجنيه السوداني بسعر 0.041 جنيه.

- تباع الليرة التركية بسعر 1.251 جنيه.

- تباع الليرة اللبنانية بسعر 0.012 جنيه.

- يباع الرينغيت الماليزي بسعر 4.281 جنيه.

- تباع هريفينا الأوكرانية بسعر 0.611 جنيه.

- يُباع الروبل الروسي بسعر 0.245 جنيه.

أفضل سعر لبيع وشراء العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم

الدولار

يباع بأفضل سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 18.50 جنيه فيما يشتريه المواطنون بأفضل سعر من البنك الأهلي المصري بسعر 18.51 جنيه.

اليورو

عُرض اليورو بأفضل سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 19.6415 جنيه مقابل 19.7206 في البنك الأهلى المصري كأفضل سعر للشراء.

الجنيه الإسترليني

يُباع الجنيه الإسترليني بأفضل سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بـ23.2379 جنيه مقابل 23.3245 كأفضل سعر للشراء.

الريال السعودي

يُباع الريال السعودي بأفضل سعر في البنك المركزي بـ4.9189 جنيه مقابل 4.9348 جنيه للشراء.

الدرهم الإماراتي

يُباع الدرهم الإماراتي بأفضل سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي بـ5.0306 جنيه، فيما سجل البنك الأهلي المصري أفضل سعر للشراء بـ5.0396 جنيه.