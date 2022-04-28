انخفاض قمح أستراليا «خامس» أكبر مُنتج يرفع الأسعار في الشرق الأوسط

من المرجح أن ينخفض ​​إنتاج القمح في أستراليا، خامس أكبر منتج ومصدر عالمي، انخفاضًا حادًا في العام التسويقي 2022-23 «أكتوبر- سبتمبر»، بسبب الانخفاض المتوقع في مساحة البذر والعائد بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة، وفقًا لملحق كانبيرا التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.

وفقًا للتقرير الصادر اليوم، انخفض إنتاج القمح في أستراليا في 2022-2023 بنسبة 20% عن العام عند 29 مليون طن متري، من مستوى قياسي بلغ 36.3 مليون طن متري متوقع للعام 2021-2020، ومن المرجح أيضًا أن تنخفض المساحة المزروعة بالمحصول إلى 12.5 مليون فدان، بانخفاض 4% من 13 مليون فدان في 2021-2021.

انخفاض المساحة المزروعة وارتفاع الأسمدة

وأشار التقرير إلى انخفاض مساحة الزراعة، على الرغم من الظروف المواتية المتوقعة ومحتوى الرطوبة الكافي خلال موسم الزراعة، بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك زيادة أسعار الأسمدة.

وتعتبر ظروف رطوبة التربة خلال وقت الزراعة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للقمح، الذي يُزرع بشكل عام خلال شهري أبريل ويونيو ويتم حصاده بين أكتوبر وديسمبر.

ارتفاع مدخلات الإنتاج

وأشار التقرير إلى أن محصول القمح في 2022-23 يُنظر إليه عند 2.3 طن متري للهكتار، انخفاضًا من 2.8 مليون طن في 2021-22.

وأضاف التقرير أن «عناصر تكلفة المدخلات الثلاثة الرئيسية وهي الأسمدة والكيماويات والديزل ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، كما أن توريد بعض هذه العناصر يمثل تحديًا».

الغزور الروسي لأوكرانيا رفع الأسمدة

وارتفعت أسعار الأسمدة والكيماويات بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب حظر الأسمدة من لصين، بالإضافة إلى ذلك، ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا أيضًا في الزيادة الحادة في أسعار الأسمدة، حيث تعد كل من الصين وروسيا مصدرين رئيسيين للأسمدة القائمة على النيتروجين.

تأثر منطقة الشرق الأوسط

على الرغم من أن أستراليا تأتي في المقام الأول من مصدري الشرق الأوسط وهي في وضع جيد لتلبية متطلبات المنطقة، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد من تكاليف مدخلات محصول القمح، وارتفاع المنتج النهائي.

وفقًا للتقرير، قد تصدر أستراليا 22 مليون طن متري في الفترة 2022-2023، بانخفاض 20% من 27.5 مليون طن متري المتوقعة في 2021-2020.

خامس أكبر مصدر عالمي

وقال إنه على الرغم من هذا الانخفاض الكبير، إذا تحقق، فسيظل هذا خامس أكبر مُصدر للقمح على الإطلاق، ومن غير المحتمل أن تنخفض الصادرات بقدر انخفاض الإنتاج بسبب الطلب العالمي القوي على الواردات وقيود العرض المحتملة من المصدرين الرئيسيين الآخرين.

ومع انخفاض إمدادات القمح من البحر الأسود تقريبًا، من المرجح أن يظل الطلب على القمح الأسترالي قويًا على المدى القريب.

وتمثل روسيا وأوكرانيا مجتمعين حوالي 26% من إمدادات القمح العالمية، وتصدر أستراليا عادة حوالي 12% من شحنات القمح العالمية.