قبل العيد.. أسعار 2022 للصبغات ومنتجات تلوين الشعر في الأسواق

يأتي عيد الفطر المبارك، ويحرص الكثير من الفتيات والشباب على تغيير اللوك خاصتهم في العيد، إذ يذهب العديد منهم لتغيير لون شعرهم باستخدام الصبغات المختلفة، ما يجعلهم يبحثون عن سعر الصبغات 2022 قبل أيام عيد الفطر المبارك.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء والمواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الصبغات 2022 في الأسواق المختلفة ومحلات مستحضرات التجميل، وجاءت أسعار تلك الصبغات هذا العام كالتالي:

أسعار صبغات الشعر 2022

- صبغة غارنية كولور ناتشرلز: تعد هذه الصبغة من أكثر الصبغات استخداما بين محبي الصبغات، ويتراوح سعر الصبغة 55 و 59 جنيها في الأسواق.

صبغة بيور: يتراوح سعر صبغة بيور بين 75 و80 جنيها في الأسواق المختلفة.

- سبراي بيلا لتفتيح الشعر: وهناك فئة كبيرة تتجنب الصبغات وتحرص على استخدام الاسبراي حفاظا على الشعر، ويأتي سعر سبراي بيلا ليتراوح بين 320 و330 جنيها.

- صبغة شعر برودجي: تتميز صبغة شعر برودي بأنها لا تجتوي على أمونيا، ويتراوح سعرها بين 195 و200 جنيها.

- صبغة شعر إكسيلانس: وتتميز صبغة شعر إكسيلانس بأنها كريم يتوفر منه جميع الألوان، ويتراوح سعرها بين 150 و155 جنيها.

- صبغة ريتش كريم: ويتراوح سعر صبغى ريتش كريم في محلات مستحضرات التجميل بين 35 و40 جنيها.

- صبغة لوريال: ويتراوح سعر صبغة لوريال في محلات مستحضرات التجميل المختلفة بين 170 و175 جنيها.

- صبغة كاستينج كريم: ويتراوح سعر صبغة كاستينج كريم في الأسواق المختلفة بين 150 و155 جنيها.

- صبغة برسونال: ويتراوح سعر صبغة برسونال بين 95 و 100 جنيها في الاسواق ومستحضرات التجميل المختلفة.