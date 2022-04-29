والد الأشقاء الثلاثة يزور مقابرهم: صورتهم مش بتفارقني (فيديو)

زار أحمد عثمان، والد الأشقاء الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القنطرة شرق العريش مقابرهم، وذلك في ثاني جمعة بعد وفاتهم.

ربنا يعدي المصيبة دي على خير

قال والد الأشقاء الثلاثة خلال لقاء مع تلفزيون «الوطن»، إنه يحرص على زيارة مقابر أولاده الثلاثة بشكل مستمر، متابعا: «صورتهم مش بتفارقني».

من جانبه قال «محمد» خال الأشقاء الثلاثة خلال زيارته لمقابرهم، أنه يسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، «ربنا يعدي المصيبة دي على خير».

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيتهم، «جميع القيادات السياسية على مستوى الجمهورية ومفيش أي دايرة حكومية إلا لما نجد الناس فيها متعاونين بطريقة إنسانية وبطريقة غير عادية».

خال الأشقاء الثلاثة: بشكر كل واحد جبر بخاطرنا

كما وجه الشكر للأشخاص الذين دشنوا أعمال خيرية على أرواح الشهداء الثلاثة سواء من خلال الصدقات أو اعتمروا أو أرسلوا رسالة على السوشيال ميديا أو حتى بدعاء، «بشكر كل الناس اللي شاركونا أحزاننا وحسيت إن الحزن مش في بيتنا بس، وبشكر كل واحد جبر بخاطرنا».

ونعت جامعة سيناء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الطلاب الثلاثة، وجاء في بيان للجامعة:

«فقدنا 3 أشقاء بينهم طالبان بكلية طب الأسنان، إثر مصرعهم في حادث سير خلال الساعات الماضية»، والطلاب هم «محمود أحمد عثمان»، وشقيقته «آلاء أحمد عثمان»، بكلية طب الفم والأسنان، وشقيقته الثانية «آية أحمد عثمان»، معيدة بكلية الصيدلة، وتقدمت الجامعة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطلاب الثلاثة.

وقال «عمرو عثمان»، طالب بالصف الأول الثانوي، الشقيق الأصغر للضحايا، إن آخر مكالمة بينه ومحمود شقيقه كانت قبل الحادث بساعة فقط، وطلب منه أن يتأنى أثناء القيادة حتى لا يتعرض وشقيقتاه لأي مكروه.