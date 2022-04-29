الشيخ محمد العباسي.. تحدي إعاقته وحفظ القرآن كاملا في عام واحد

داخل قرية صغيرة في منطقة المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين ولد الطفل محمد العباسي بمرض نادر في عينيه، لم ير النور في أول أيامه ولم يستطع رفع جفونه.

استمر حال هذا الطفل فترة طويلة إلى أن بدأت الأسرة في إجراء بعض الجراحات الطبية في عينيه وصلت إلى 6 جراحات متلاحقة إلى أن بدأ في الأبصار فساقه الله إلى حفظ كتابه.

الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم

كان يجلس العباسي أمام منزله في فجر الإسماعيلية كل يوم يستمع إلي اصوات كبار القراء كالشيخ عيد الباسط عبد الصمد ومحمد صديق المنشاوي، يردد المنشاوي خلفهم ما تيسر له من الآيات أملا في حفظ القرآن.

يقول العباسي: «والدي كان له كل الفضل، هو من لمس في حبي في القرآن، وقرر أن أذهب إلى أقرب محفظ في القرية».

نجح العباسي في حفظ القرآن في عام واحد وساعده في ذلك التحاقه في الدراسة بالأزهر الشريف ليتحول الطفل إلى أحد أمهر الطلبة في أبناء جيله.

تعلم القراءات

يقول العباسي «أنا في هذه الفترة أعمل على تعلم القراءات على يد شيخ آخر في قريتي أملا في تحسين من جودة قراءاتي للقرآن وأحاول إجادة القراءات السبع».

وأضاف أنه يعمل على تحقيق هدفه بأن يكون من أفضل القراء في العالم العربي بعد وصوله إلى القراءة في الإذاعة عدد من قراء مركز القصاصين في الإسماعيلية.

وتابع العباسي أن حفظ القران وإجادته الآن هو كل عمله، ويتمنى لقاء شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب خلال الفترة المقبلة بسبب حبه الكبير له.