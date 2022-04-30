حظك اليوم برج الجوزاء السبت 30-4-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء ثالث الأبراج الفلكية، يحمل صفات متناقضة في الوقت ذاته، ففي حالة تعاملك مع مولود برج الجوزاء، تشعر أنك تتعامل مع أكثر من شخصية في وقت واحد، ما يجعلك تشعر بالتشتت، ورغم ذلك، يتميز مولود البرج بالمثابرة والسعي الدائم للوصول إلى أهدافهم، مهما كانت القيود أمامهم.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء، في حياتك المهنية والعملية، حسب توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأحباب وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام، مع أحبائك وأصدقائك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد البرج، حسب توقعات عبير فؤاد.

مواصفات برج الجوزاء

وتنقسم الآراء حول مولود برج الجوزاء قد يراه البعض شخص متجدد ولا يشعر معه بملل، أما البعض الآخر قد يراه هوائي لا يتحمل المسئولية، فما بين حالة من السعادة تنقلب إلى حزن، ثم استياء، بدون أسباب محددة وواضحة لذلك مما يثير دهشة من حوله.

ويتميز مولود برج الجوزاء أنه مثقف ولا ينفعل، كما أن لديه قدرة كبيرة على السيطرة على غضبه وانفعالاته وسط معارفه ، ومن الصعب تعرضه للاستفزاز، فهو يكره ألا يسيطر على أعصابه، وعلى الجانب الآخر فهو مرح بشكل كبير ويحب الفكاهة أغلب الوقت مما يجعل الجميع يحبوا الجلوس معه وقت طويل، ولديه عدد كبير من الأصدقاء.