حظك اليوم برج السرطان السبت 30-4-2022 عاطفيا ومهنيا

الخيال الواسع يجعل من مولود برج السرطان شخصية مبدعة في عمله كثيرا، خصوصا إذا كان يعمل في المجالات البصرية مثل التصوير، كما أن لديه شجاعة كبيرة، تجعله قادر على إجراء تجارب كثيرة، وخوض العديد من المغامرات، فضلا عن امتلاكه ذاكرة يقظة بشكل كبير، ويخاف على نفسه من الفشل وخيبات الأمل، ولا يمانع من الاعتراف بحبه للطرف الآخر على الإطلاق، ولا يتقبل النصائح من الآخرين، كما أنه لا يفضل المشي عكس التيار.

ويتميز مولود برج السرطان، بأنه لديه شخصية اجتماعية كثيرا، ما يجعله قادر على تكوين علاقات جديدة مع الآخرين المحيطين به، كما أنهم لديهم ولاء لشريك حياتهم كبير، ومخلصون بشكل كبير في العمل، ما يجعلهم يصلون لمناصب قيادية في وقت قصير، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. كسوف الشمس الجزئي في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.

عيوب برج السرطان

ومن أبرز عيوب برج السرطان أنه لديه شخصية غيورة على المقربين منه بشكل كبير، ما يجعل شريك حياته ينزعج منه كثيرا، ما يؤدي إلى حدوث الكثير من الصدامات فيما بينهم، كا أنهم لديهم شخصية غامضة، ولا يستطيع أحد أن يعرف فيما يفكرون.