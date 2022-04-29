تطبيق نبض في مصر.. من الاختراق إلى الإغلاق

في واقعة انتشر صداها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض تطبيق نبض في مصر الشهير قبل قليل، لعملية اختراق وقرصنة من قبل عناصر مجهولة، وذلك بهدف بث أخبار كاذبة عليه، وهو ما انزعج منه الكثيرون خلال الساعات الماضية.

وبعد نشر تلك الشائعات المضللة من خلال إحدى القنوات الشهيرة بعد اخترقه، أُغلق تطبيق نبض في مصر، لحين التحقيق في كيفية بث هذه الأخبار الكاذبة من خلال التطبيق، والوقوف على ملابسات الواقعة.

تطبيق نبض في مصر

وفي الوقت الحالي تقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع اختراق تطبيق نبض في مصر ولك من أجل اتخاذ اللازم حيال الموقع ووقف ما يحدث عليه من تجاوزات، انتشرت بشكل كبير عبر حسابات السوشيال ميديا.

تفاصيل تطبيق نبض في مصر

تطبيق نبض في مصر عند تحميله وتثبيته على الهاتف الذكي سيطلب تحديد المصادر المرغوب في الاطلاع على أخبارها، وبالضغط على هذه الخيار ستظهر قائمة جديدة يأتي على رأسها الدولة التي تعيش فيها، وأسفل الصورة تضم القائمة عددا كبيرا من التبويبات تبدأ بالمصادر العالمية، يليها تفصيل للأقسام المتنوعة التي تغطي كل اهتمامات القراء تقريباً، وهي: «الرياضة، التكنولوجيا، الاقتصاد، عالم حواء، الصحة، والمنوعات، السيارات».