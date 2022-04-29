حسن العدل مشيدا بالراحل محمد توفيق: باعتبره أبويا في التمثيل

قال الفنان حسن العدل، إن الفنان الراحل محمد توفيق دائما ما يعتبره والده في المهنة وأستاذه، حيث إنه كان دائما ما يعلمه بطرق غير مباشرة، «كان بيقولي أنا داخل الدخلة بتاعتي، أقعد في الكواليس وشوفني خسيت عن إمبارح ولا لأ، وأنا تيقنت أنه بيعلمني بطريقة غير مباشرة، وهذا الفنان العبقري أداء كانت كل عضلة في وشه بتعبر، ودايما عيني كانت عليه».

العدل: كان مدرسي بيرسم وهو اللي حببني في الرسم

وأضاف «العدل» خلال استضافته ببرنامج «نص الحدوتة»، والمذاع على فضائية CBC، أنه وخلال فترة المرحلة الإعدادية كان دائما ما يعشق الرسم على اللوحات والبورتريه، وكان يرى بأن الرسم مكلف أكبر من التمثيل، «كان مدرسي بيرسم وهو اللي حببني في الرسم، والرسم بالفحم كان محتاج تكنيك مختلف حتى خروج البورتريه، والرسم موهبة».

العدل: شاركت في حرب 1973 بعد تجنيدي في 1 فبراير عام 1972

وأوضح أنه قد شارك في حرب 1973 وذلك بعدما تم تجنيده في 1 فبراير عام 1972، وحينها قام بكتابه عددا من المسرحيات من أجل تحفيزه وزملائه، «كنت بروح للكتائب الأخرى علشان نعمل عروض عندهم وفي نفس الوقت نتدرب كتدريب عسكري، وكنا بنرفه عن نفسنا لأن الترفيه كان بيحفزنا زيادة».

وتابع: «اشتغلت مع محمود المليجي في أول مسلسل يشارك فيه ويعرض على التلفاز المصري باسم أبواب المدينة، وده كان من خلال حد شافني في مسرحية كنت بعملها في بداياتي ورشحوني، وكان معظم شغلي معاه».