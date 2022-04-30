ضيوف شرف مهرجان المزاريطة السينمائي يعلقون على الحدث: أول مرة نقابل الكبير

حرص ضيوف الشرف الذين شاركوا في الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6،على التفاعل مع جمهورهم عبر السوشيال ميديا بطريقة كوميدية بعد عرض الحلقة، والتي شهدت انطلاق الدورة الأولى من مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي.

فتحي عبد الوهاب

ونشرت صفحة مهرجان المزاريطة عبر «فيس بوك»، والتي تم تدشينها استكمالا لمصداقية المهرجان في المسلسل، صورة لفتحي عبدالوهاب مكتوب عليها، النجم فتحي عبدالوهاب وابنته من على ريد كاربيت مهرجان المزاريطة السينمائي.

وعلق الفنان فتحي عبدالوهاب مازحا: «بيان إعلامي، قال الفنان فتحي عبدالوهاب إنه ليس لديه أطفال من الإناث، مؤكدا أن البنت التي ظهرت معه في إحدى الصور هي بنت سيدة من سيدات المزاريطة الفضليات وأن السيدة تركت معه الطفلة لتلتقط صورة مع النجمة يسرا، واختفت بعدها، مشيرًا إلى أنها لم تأخذ ابنتها حتى الآن، وناشد عبد الوهاب صناع المهرجان بسرعة التواصل مع السيدة لتتسلم الطفلة في أقرب وقت».

محمد ممدوح

ومن ناحية أخرى، علق أيضا الفنان محمد ممدوح بشكل كوميدي عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» على صورة تجمعه بهجرس: «متصدقوش التصريحات اللي هدرس طلعها عليا يا جماعة»، وكان هجرس أثناء لقاء محمد ممدوح قال علي لسانه تصريحا للفنان محمد ممدوح «إنه بيكره المهردانات والوسط الفني و غالبًا مبيحبش زمايله».

شيرين رضا

اما الفنانة شيرين رضا، فنشرت هي الأخرى لقطات لها من وجودها في مهرجان المزاريطة في مسلسل الكبير أوي عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «أول مرة أقابل الكبير في الريد كاربت ومخضوضة وخايفة شوية».