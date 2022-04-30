تجار: انتعاشة كبيرة في مبيعات الملابس قبل العيد.. وعروض لتنشيط السوق

شهدت مبيعات ملابس العيد في مصر انتعاشة كبيرة قبل عيد الفطر بيوم واحد، وكان النصيب الأكبر لملابس الأطفال والنساء.

قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إن نسبة التضخم وصلت لـ14% بعد ارتفاع سعر الدولار، الذي أثرعلى صناعة الملابس إلى جانب أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة أجور العمال.

وأضاف سليمان أن التجار حاولوا ضغط الزيادة بقدر المستطاع، مؤكدا أن نسبة كبيرة من مستلزمات الصناعة مستوردة وهو ما يرفع أسعار التكلفة، وأضاف أن التجار ينتظرون موسم عيد الفطر المبارك وخاصة الأيام التي تسبق العيد، حيث تبدأ استعداداتهم لتهافت المواطنين على المحال.

تفضيل الشراء قبل العيد مباشرة

لفت سليمان إلى أنه بالرغم من توجيه نصائح للمواطنين الراغبين لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك قبل عيد الفطر بفترة إلا أن عدد كبير من الأسر تفضل الشراء قبل عيد الفطر بأيام قليلة، الأمر الذي يجعلهم عرضة للاستغلال ويسهم في رفع الأسعار من قبل فئة قليلة من التجار، بهدف جني المزيد من الأرباح على حساب المواطنين.

طلب الفاتورة تحسبا لاستبدال البضائع

وأضاف أن على الأسر ألا ينسوا خلال عمليات الشراء طلب فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها، في حال أرادت الأسرة أن تقوم باستبدال بعض البضاعة التي قامت بشرائها أو تعرضها لبعض عمليات الغش في نوع البضاعة مما يحفظ حقها.

وأشار إلى أنه بالرغم من الإقبال على شراء الملابس الجاهزة والتحسن في المبيعات إلا أنه لم يحقق المستهدف نظرا لتداخل المواسم، مضيفًا أن الطلب الأكبر على ملابس الأطفال، ثم السيدات وأخيرًا الرجالي.

قال محمود الداعور رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن هناك بعض المحلات قامت بعمل عروض سعرية لتوفير السيولة لتشجيع على الشراء.

عيد الفطر من المواسم المهمة

وتابع، أن عيد الفطر من أهم المواسم التي تشهد طلبا بالمقارنة بالمواسم الأخرى، حيث تتراجع الحركة خاصة في الفترة الانتقالية من فصل الشتاء إلى الربيع حيث إن الكثير من المواطنين لا يقدمون على الشراء في هذا الوقت.

وأكد أن عدد كبيرمن التجار يعولون بشكل كبير على شهر رمضان المبارك وموسم الأعياد لتنشيط الأسواق وزيادة المبيعات بما يخفف من الخسائر التي تحملوها خلال الفترة الماضية.