أبناء القبائل يشيدون الدواوين والمجالس البدوية استعدادا للعيد بشمال سيناء

عكف أبناء القبائل فى المناطق البدوية والقرى على تنظيف وتجميل المجالس البدوية لأستقبال الضيوف فى أيام عيد الفطر المبارك.

وشوهد أبناء القبائل أثناء تجميل المجالس من خلال طلاءها بألوان جديدة وترتيب الفرش وتغيير ألوانها، وهى العادة التى يقوم بها الأهالى كل عام، فيما أقام أهالى القرى عششا كبيرة عملاقة تتسع للضيوف بعد عودة أهالى القرى، إضافة لشراء بعض الأوانى الضرورية.

ويستعد أبناء القبائل لأستقبال الضيوف فى المجالس البدوية، حيث تقوم كل عائلة بترتيب المجلس أستعدادا للزيارات المتبادلة بين أبناء العائلات والقبائل

عيد بطعم مختلف بعد عودة أهالى القرى

قال أحمد أبوزياد سواركة احد أبناء القبائل "للوطن" أن العيد هذا العام مختلف، وذلك بعد عودة أهالى القرى جنوب وغرب الشيخ زويد، وزيادة عدد السكان العائدين لبيوتهم ومزارعهم

وأضاف محمد النصايرة من أهالى الشيخ زويد، أنه لأول مرة منذ ما يقرب من 7 سنوات تشهد القرى زحاما ملحوظا، وأن هناك العديد من أبناء القبائل قد عادوا لحضور العيد مع أقاربهم فى القرى العائدة، وذلك بعد دحر الأرهاب

أبناء الصوفية يعيدون ترتيب الزوايا لاستقبال العيد

هذا وقال الشيخ عرفات خضر أحد وجهاء قبيلة السواركة لـ «الوطن» أن الجميع من أبناء الطرق الصوفية فى الجورة والظهير وقرية شيبانة والمناطق الأخرى قد عادوا لحضور العيد فى بهجة الجديدة، برغم أن التيار الكهربائى لم يعد لكامل المناطق، مشيرا إلى أن صلاة العيد ستكون فى المساجد والزوايا فى القرى العائدة بشكل طبيعي، وأن هناك ترتيبات تتم على أوسع نطاق بتجهيز المجالس الموجودة لاستقبال الزائرين من أبناء القبائل الأخرى فى رفح والشيخ زويد.