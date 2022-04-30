مفاجأة.. عالمان بـ الأزهر والافتاء يتفقان على وقوع «طلاق الإيموشن»: لا مزاح في الدين

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي الأسبق بدار الإفتاء أن ما أُثير حول «طلاق الايموشن» وهو الطلاق من خلال صور تعبيرية انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي يقع لأن الطلاق يقع باللفظ أو الاشارة المفهومة أو الكتابة الواضحة.

واتفق معه الدكتورفتحي الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقال في تصريح لـ «الوطن» أن الطلاق بطريقة الإيموشن يقع بالفعل من منطلق أنه لا مزاح ولا هزار في الدين ولا في الطلاق.

الأطرش: طلاق الايموشن يقع

وحول الجدل الذي أُثير حول طلاق الايموشن، قال «الأطرش» في تصريحات لـ«الوطن» إن التلاعب بالالفاظ في الدين ليس بأمر جيد لان الطلاق هو حل العصمة بين الزوجين ،ولا يحسم الطلاق الا في حالة استحالة العشرة ولابد ان يكون هناك سبب للاستحالة ويسبقه ان يكون هناك حكمين لقوله تعالى "وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا».

واضاف رئيس الفتوى الأسبق بدار الافتاء أنه إذا كان سبب الخلاف من الزوج حوسب الزوج وإذا كانت الزوجة السبب تحاسب، ولابد أن يجلس كل حكم مع الزوج أو الزوجة منفردا ويستمع له، وإذا استحالت العشرة هنا يحكم القاضي بالطلاق ببدل كامل أو نصف بدل.

الطلاق بالتليفون أو عبر رسالة يقع

وشدد الشيخ الأطرش على أن الطلاق يقع باللفظ أو الاشارة المفهومة أو الكتابة، فإذا قال الزوج لزوجته الحقي بدار أهلك أو لو طلقها بالتليفون أو رسالة يقع الطلاق والمهم هو النية.

وتابع رئيس الفتوى الأسبق أن ما يحدث في هذه الايام على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي والاعلام هو عبث بقواعد الدين الاصلية.

لا مزاح في الطلاق

وأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش أن ما يحدث حاليا في السوشيال ميديا من تلاعب بالطلاق هو تلاعب بدين الله ويجب أن يتوقف، فلا مزاح ولا هزار في الطلاق.