بدء مراسم تشيع جثمان الفنان الراحل عزت بدران.. وانهيار نجله

وصل جثمان الفنان الراحل عزت بدران إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، استعدادا لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، وذلك بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين، ودخل نجل الفنان الراحل في حالة من الانهيار أثناء الجنازة، وذلك وسط غياب تام من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.

ورحل عن عالمنا الفنان عزت بدران يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 67 عاما، وفقا لما أعلنه نجله عمر بدران في تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان عزت بدران، اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا محيى يا مميت يا رب العالمين».

صلاح عبدالله ينعي عزت بدران: «الطيب الأصيل الجميل»

ونعا عدد من الفنانين رحيل الفنان عزت بدران، من بينهم الفنان صلاح عبدالله الذي كتب في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، «أرجوكم في هذه الساعة الطيبة المباركة الفاتحة والدعاء للفنان الطيب الأصيل الجميل عزت بدران، يا رب بكرمك وعفوك ورحمتك عوضه عن معاناته في الدنيا الفانية بجنة الخلود وأرزق أسرته الصبر وأمنحهم رضاك يا الله».

من هو الفنان عزت بدران

وشارك الفنان عزت بدران في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية على مدار مشواره الممتد، وتجاوزت الـ 200 عمل ما بين السينما والدراما التلفزيونية من بينها «ليالي الحلمية»، «دموع في عيون وقحة»، «رأفت الهجان»، «أوراق مصرية»، «الأب الرروحي» كما جسد شخصية كمال الطويل في فيلم «حليم»، وكانت آخر أعماله مسلسل «قابيل» في سباق الدراما الرمضانية 2019.