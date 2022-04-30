«آمنة نصير» عن استغلال المتسولين للأعياد: «أمر غير مستحب وبياخدوها موسم»

يحتفل المسلمون في الفترة الحالية بشهر رمضان الكريم، الذي يفصلنا عن نهايته رؤية استطلاع هلال شهر شوال، التي أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستكون اليوم، كما يقترب حلول عيد الفطر المبارك، وباتت ملامح الاستعدادات لاستقبال العيد واضحة في الكثير من الشوارع المصرية، فعلى سبيل المثال بدأت المساجد في فرش وتجهيز الساحات لاستقبال صلاة العيد، وغيرها الكثير من التجهيزات.

آمنة نصير: رمضان هو الموسم بتاعهم

وفي المناسبات الدينية عادة، ينتشر عدد كبير من المتسولين ومدعي الفقر في الشوارع المصرية، مستغلين الرغبة القوية التي تكون داخل نفوس المسلمين في هذا الوقت من العام، وعقبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ«الوطن» عن انتشارهم بهذا الشكل الكبير في رمضان والعيد وغيره من المنسابات الدينية، قائلة: «بياخدوها موسم، وهو أمر غير مستحب بالمرة».

وأكدت «نصير»، أنه لابد من نشر الوعي بين المواطنين عن المساكين المتواجدين في الشوارع، والميادين المختلفة، موضحة: «يجب أن ننوه لأهمية نشر الوعي بين المواطنين عن المساكين الذين يجولون الشوارع والميادين، فالتوعية ستؤدي إلى تقليل فرص أن يقع في فخ النصب».

توعية المواطنين ضد مدعي الفقر

لفتت نصير إلى أن العمل على توعية المواطنين ضد من يزعمون الفقر، وينتشرون في الشوارع يطلبون المساعادات المادية من المواطنين، من شأنها مساعدة المواطن المصري لمعرفة من يحتاج حقا للمساعادات ويعاني من الفقر وغيره، ومن يدعي الفقر، حيث قالت: «العمل على توعية الشعب ضد الفقراء المنتشرين في الشوارع، يساعدهم على معرفة من يعاني من الفقر حقًا وفي حاجة للمساعادات المادية ومن فقط يدعي الفقر للحصول على المال دون تعب أو عمل، كما أن مدعي الفقر كثيرون في الشوارع، لاسيما في شهر رمضان رمضان».