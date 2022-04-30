قبل طرح الأعمال الجديدة بعيد الفطر .. «الجريمة» يحقق 10 آلاف جنيه في يوم

أيام قليلة تفصلنا عن موسم شهر رمضان المقبل، إذ يتنافس 3 أعمال فنية خلال الفترة الحالية، وهما «حامل اللقب، الجريمة، من أجل زيكو» فقط، ومن المقرر طرح 5 أعمال فنية بدور العرض منذ غدًا الأحد، استعدادًا لموسم عيد الفطر المبارك.

فيلم «الجريمة» يتصدر المركز الأول

وتصدر فيلم «الجريمة» إيرادات الأفلام أمس بدور العرض، وحقق 10 آلاف جنيه فقط، واحتل المرتبة الأولى، بينما حقق فيلم «حامل اللقب» ما يقرب من 4 آلاف و 847 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «من أجل زيكو» وحقق ما يقرب من 4 آلاف و293 جنيهًا، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أفلام جديدة تطرح في عيد الفطر المبارك

ومن المقرر عرض عدد من الأفلام في موسم العيد، وهي كالتالي:

فيلم واحد تاني من بطولة أحمد حلمي، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي وخيال علمي ويظهر النجم أحمد حلمي خلال أحداث العمل بشخصيتين الأولى يعمل فى شركة استثمارية، والشخصية الثانية يعمل كموظف داخل مصلحة السجون، ويعود أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، منذ آخر أعماله فيلم «خيال مآتة» عام 2019.

فيلم أشباح أوروبا، من بطولة هيفاء وهبي، التي تعود بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات منذ أخر مشاركتها في فيلم «خير وبركة» والتي ظهرت فيه كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقة، بالاضافة إلى طرح فيلم «زومبي» بطولة علي ربيع، ويشارك نجوم مسرح مصر علي ربيع وحمدي الميرغني في موسم عيد الفطر بفيلم «زومبي» والذي تدور قصته في إطار من الكوميديا والإثارة، وفيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر ويخوض النجم أحمد زاهر البطولة المطلقة الأولى له.