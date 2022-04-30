توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة مائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غدًا الأحد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 وحتى الساعة 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

طقس يوم وقفة عيد الفطر الأحد 1 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 2 مايو أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.