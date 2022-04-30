6 علامات تؤكد تعرض هاتفك للاختراق.. اعرف طرق الحماية

يبحث المتسللون باستمرار عن طرق جديدة لاختراق أجهزتنا وسرقة الكثير من البيانات الشخصية الخاصة التي نقوم بالاحتفاظ بها على هواتفنا، خاصةً وان الكثير من الأشخاص يعتمد الآن على الهواتف الذكية في تخزين جميع البيانات والمعلومات الخاصة به، لذلك أصبحت هدفًا كبيرًا للمخترقين.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا الكثر من الطرق والخدع التي يتم استخدامها من مخترقي تطبيق واتساب WhatsApp والذي يعتبر التطبيق الأكثر استخداما في العالم.

وأضاف أنه هناك علامات تدل على اختراق الهواتف، وعلى الرغم من أنها ليست محددة دائمًا، ولكنها في بعض الأحيان قد تدل بشكل كبير على وجود اختراق لهاتفك، فإذا شعرت أن شيئًا ما ليس صحيحًا في جهاز «أيفون» أو جهاز «أندرويد»، فقد تكون هذه هي الدلائل عن وجود أختراق ويجب البحث عنها.

علامات تدل على وجود اختراق لهاتفك

1- بطء أداء الهاتف

إذا استغرق تحميل التطبيقات وقتًا أطول من المتوقع، فقد يعني ذلك أنك تعرضت للاختراق، وينطبق الأمر نفسه إذا تعطل التطبيق بشكل عشوائي أيضًا.

2- استنزاف البطارية بسرعة

بطاريات الهواتف الذكية تستنزف بشكل أسرع بمرور الوقت، ولكن إذا حدث ذلك فجأة، فقد يشير إلى البرامج الضارة، وذلك لأن البرمجيات الخبيثة تتلاشى سرًا في الخلفية، وتمتص المزيد من القوة للقيام بأغراضها الخبيثة.

3- البيانات قيد الاستخدام

إذا لاحظت أنه يتم استهلاك بياناتك بسرعة كبيرة جدًا، فقد يكون هذا أيضًا علامة، فعلى غرار البطارية، يمكن أن ترسل البرامج الضارة أشياءً في الخلفية.

4- مشروع قانون التغييرات

إذا كان لديك تغيير في فاتورة غير مبرر، فهذه علامة حمراء، قد يعني هذا أن البرامج الضارة تستهلك المزيد من البيانات وتكلفك ذلك.

5- النوافذ المنبثقة

النوافذ المنبثقة قياسية إلى حد ما في متصفحات الويب، ولكن عندما تبدأ في الظهور بشكل متكرر للغاية في نقاط مختلفة، فقد يعني ذلك أنك مصاب بنوع من البرامج الإعلانية المراوغة.

6- ارتفاع درجة الحرارة

الهاتف الذكي الذي يسخن بشكل مفرط قد يعني أنه أصبح قديمًا أو أنه يتعرض للشمس كثيرًا، ولكن يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على بدء عمل بعض البرامج الضارة.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في تعرض هاتفك للاختراق؟

وأشار موقع «ذا صن» البريطاني، إلى أنه إذا كنت تعتقد أن هاتفك الذكي قد يكون مصابًا بفيروس أو برنامج ضارًا أو أي شيء آخر مخادع، فإن أول ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق موثوق لمكافحة الفيروسات وإجراء فحص، ويجب عليك أيضًا تنزيل أي تطبيقات تعتقد أنها قد تكون وراءها.

إذا استمرت المشكلة، فقد يكون الملاذ الأخير هو إعادة ضبط هاتفك، ولكن قم بعمل نسخة احتياطية من الملفات الثمينة مثل الصور التي تعرف أنها آمنة أولاً.