إجراءات الالتحاق بـ«رواق الطفل» بالأزهر لتحفيظ القرآن وآخر موعد للتقديم

ثبحث الأُسر عن طريقة آمنة وصحيحة لتحفيظ أولادهم القرآن الكريم، وهو ما يقدمه الجامع الأزهر من خلال افتتاح رواق الطفل، بمختلف المعاهد الأزهرية في جميع المناطق والمحافظات، الذي يقوم بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وذلك وفق عدد من الشروط والضوابط.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي موعد وإجراءات التقديم للاشتراك في رواق الطفل بالجامع الأزهر، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

ووفق الجامع الأزهر، فإن موعد التقديم بداية من اليوم 30 أبريل لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان، من خلال رابط إلكتروني لتوفير الوقت والجهد المستغرق في التقديم العادي.

شروط الاستفادة من رواق الطفل

ووضع الأزهر عددا من الشروط للاستفادة من رواق الطفل، وهي:

- يجب أن يُعْقَدَ اختبارٌ للطفل المتقدم؛ لتحديد المستوى.

- يجب أن يتم تسكين الطفل على المستوى المناسب له .

- يجب أن يلتزم الطفل الحضور بالرواق، بنسبة لا تقل عن 80%.

- يجب ألا يقل عمر الطفل المتقدم في أي مستوى عن خمس سنوات ولا يزيد على ثلاث عشرة سنة عند التقديم.

- ضروري الالتزام بآلية التقييم، والاختبارات المتبعة بالرواق: (اختبار شهري – اختبار نهاية المستوى – اختبار نهاية البرنامج).

- يجب ألا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه، إلا بعد اجتياز الطفل للاختبار المعد لذلك.

مستويات رواق الطفل

ووفق الأزهر فإن هناك 10 مستويات منها ماهو متعلق بالمبادئ وأخرى بحفظ أجزاء وغيرها متعلق بحفظ القرآن الكريم كامل وجاءت كالتالي:

1- في المستوى الأول 5 سنوات 6 سنوات ونصف الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة: (معرفة الحرف – شكل الحرف – الحركات).

2- في المستوى الثاني 6 سنوات ونصف 7 سنوات ونصف حفظ جزء من القرآن الكريم.

3- في المستوى الثالث 7 سنوات ونصف 8 سنوات ونصف حفظ جزأين من القرآن الكريم.

4- في المستوى الرابع 8 سنوات ونصف 9 سنوات ونصف حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

5- في المستوى الخامس 9 سنوات ونصف 10 سنوات ونصف حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

6- في المستوى السادس 10 سنوات ونصف 11 سنة ونصف مع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم.

7- في المستوى السابع 11 سنة ونصف 12 سنة ونصف حفظ نصف القرآن الكريم.

8- في المستوى الثامن 12 سنة ونصف 13 سنة حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم.

9- في المستوى التاسع 13 سنة حفظ خمسة وعشرين جزءًا من القرآن الكريم.

10- في المستوى العاشر 13 سنة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

كيفية التقديم لرواق الطفل

وأخيرا يمكن التقديم لرواق الطفل لمعرفة مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن من خلال الدخول على هذا الرابط ليتسنى للأطفال المشاركة.