مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين في حادثي تصادم بطما وطهطا

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، حادثي تصادم في مركز طما وطهطا، أسفرا عن مصرع وإصابة 5 أشخاص.

إخطار أمني وبلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مركز شرطة طما بوجود حادث تصادم وسقوط مصابين على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز طما.

اصطدام سيارة ودراجة بخارية في مركز طما

وتبين أنه في أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو «محمد.ع.أ» 29 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو «وسيم.ع.ش» 27 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز.

وفاة وإصابة 2 بحادث التصادم

وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائد الدراجة البخارية، وقائد السيارة، بكدمة في القدم اليسرى، ونُقل المصابون إلى المستشفى المركزي، وتم تحويل الأول إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتوفي فور وصوله. وأفاد المصاب الثاني بمضمون ما تقدم، وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة مواطن وإصابة اثنين في تصادم بمركز طهطا

واستقبل مستشفى طهطا العام في محافظة سوهاج مواطن يدعى «رمضان.ع.م» 26 عاما، عامل «جثة هامدة» ادعاء حادث تروسيكل، و«كريم.م.أ» 22 عامًا، عامل مصابًا باشتباه كسر في عظام الجمجمة وسحجات متفرقة في الجسم، و«مؤمن.أ.ح» 35 عامًا، عامل، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون في دائرة مركز جهينة.

اختلال التوازن في السرعة الزائدة

وبسؤال المصابين، أفاد الثالث بأنه في أثناء قيادته دراجة النارية تروسيكل، وبرفقته المتوفى والمصاب، وحال سيرهم بطريق السلخانة بدائرة القسم اختل توازنه، ما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق، وحدوث إصابتهما ووفاة المذكور ونفى الشبهه الجنائية.