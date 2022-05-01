الغرف التجارية تكشف خطط تأمين الأسواق قبيل العيد وتؤكد: الأسعار مستقرة

قال تجار بالغرف التجارية إن هناك استقرارا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية وكشفوا عن خططهم لتأمين احتياجات الأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال استمرار عمليات التوريد للسوق المحلية خلال إجازة العيد لتوفير السلع للمواطنين.

المواد الغذائية مستقرة

وقال أحمد فوزي، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة إن المحال قامت بتأمين حاجة السوق المحلية في العيد مبكرا من خلال عقود مع موردين بهدف تأمين حاجة السوق، لافتا إلى وجود وفرة كبيرة في السوق المحلية وتنوع في خيارات المستهلك من خلال ضخ السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلية وحول أسعار السلع أوضح أن هناك استقرارا واضحا في الأسعار في معظم السلع على الرغم من ارتفاع بعضها نتيجة ارتفاع أسعارها في بلاد المنشأ.

وبيّن أن المنتج المحلى من المنتجات والمواد الغذائية أثبت تواجده في السوق المحلية وبدأ المستهلك يقبل على تلك المنتجات نتيجة جودتها العالية .

شعبة الخضروالفاكهة وفرنا الأصناف الأكثر طلبا

ومن جهتة قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، أن الأسواق تستعد مبكرا لعيد الفطر ولطبيعة الأصناف التى يتعاملون فيها قاموا بتوفير الخضر والفاكهة وخاصة الأكثر إقبالا قبل أسبوع من العيد، لضمان عدم ارتفاع أسعارها خلال أيام العيد وذلك من خلال اتفاقات مسبقة مع الموردين لافتا الى وجود وفرة في الأسواق لافتا إلى أن سوق العبور يستكمل عمله ثانى أيام عيد الفطر .

ويشار إلى أن الطلب يزداد على الخضر والفاكهة خلال فترة العيد لذا قاموا بإبرام العقود المختلفة مع الموردين الرئيسيين لتوفير تلك السلع بكميات كبيرة في السوق المحلية بشكل يغطي فترة عيد الفطر .